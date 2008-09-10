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Politika

Şahin: Savcılar resen harekete geçebilir

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Deniz Feneri e.V. davasıyla ilgili olarak Almanya Adalet Bakanlığı’ndan kendi bakanlığına bir talep gelmediğini söyledi.

10 Eylül 2008 03:00

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Deniz Feneri e.V. davasıyla ilgili olarak Almanya Adalet Bakanlığı’ndan kendi bakanlığına bir talep gelmediğini söyledi.

Türkiye ile Almanya arasında cezai konularda adli yardımlaşma sözleşmesi bulunduğunu belirten Adalet Bakanı Şahin, Almanya’dan talep geldiği takdirde sözleşmenin gereği neyse onu yerine getireceklerini ifade etti. 
Şahin, “2005’teki yasa değişikliğiyle Adalet Bakanlığı’nın yetkisi ortadan kaldırıldı, bakanlığımın resen harekete geçme görevi yoktur. Savcılar, Adalet Bakanı’ndan talimat alarak görev yapmazlar. Savcılar herhangi bir olayı ihbar kabul ederek, resen harekete geçerek soruşturma yapabilirler” dedi. 


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