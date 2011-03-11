-ŞAHİN: ''RAPOR KULAKTAN DOLMA BİLGİLERLE HAZIRLANMIŞ'' ESKİPAZAR (A.A) - 11.03.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul edilen Türkiye Raporu'nun ''kulaktan dolma bilgilerle hazırlanmış olduğunu düşündüğünü'' söyledi. TBMM Başkanı Şahin, Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaymakamlığı ziyaretinde gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada, Japonya'da daha önce yaşanmamış şiddette deprem meydana geldiğini, bundan büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Türkiye'nin de deprem kuşağında yer aldığına dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu: ''Böyle büyük bir deprem tabii ki meydana gelen tsunamiyle daha büyük hasar vermektedir. Japonlar çok sık deprem yaşadıkları için binalarını depreme dayanıklı şekilde inşa etmeye büyük özen gösteriyorlar. Depreme tedbir alma açısından dünyada örnek gösterebileceğimiz bir ülke. Tsunaminin hangi boyutlarda olacağını bilemiyorum. Televizyonlardaki canlı yayında felaket dünyaya duyuruldu. İnsan kaybının az olmasını temenni ediyorum. Ben geçtiğimiz yıl ortalarında Japonya Meclis Başkanı'nın davetlisi olarak Japonya'ya resmi ziyarette bulunmuştum. Hem Üst Meclis Başkanı'na, hem de Temsilciler Meclisi Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimi ileten mesaj çekeceğim.'' -AP RAPORU- Şahin, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul edilen Türkiye Raporu'na ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine de şunları söyledi: ''Ben orada oylanan Türkiye ile ilgili karar tasarısının kulaktan dolma bilgilerle hazırlanmış olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupa Birliği yetkilileri, çok sık sık şekilde şunu ifade ederler, 'yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı son derece önemlidir, dikkatli olunmalıdır' diye bizi zaman zaman özellikle yargı alanıyla ilgili müzakere süreçlerinde hep uyarma ihtiyacını duymuşlardır. Şimdi bir yargısal faaliyetten dolayı yargı dışındaki kurumları suçlayan böyle bir karar tasarısını çelişki olarak değerlendiriyorum. Tarafsız ve bağımsız olan Türkiye'deki hakim ve savcılar bir takım kişilerle ilgili yargısal faaliyette bulunuyorlar, soruşturma açıyorlar ve tutuklama kararı veriyorlar. Bu tamamen yasama ve yürütme organının da dışında yargının bir faaliyetidir. Avrupa Birliği, 'yargının içine karışmayın, müdahale etmeyin, talimat vermeyin, yargı bağımsızdır' diyor. Bir taraftan da yargının bu faaliyetinden dolayı Türkiye'yi yönetenleri siz sorumlu tutuyorsanız, burada bir çelişki var. Hakimler ve savcılar ellerindeki yasa ve mevcut delil durumuna göre görevlerini yapıyorlar. Avrupa Parlamentosu'nda görev yapan milletvekillerinin de bu gerçeği bilmelerini, konunun detaylarını iyice inceleyerek bunu değerlendirmelerini kendilerine tavsiye ediyorum.'' Bir takım gazete haberlerine, köşe yazarlarının yorumlarına bakarak Türkiye hakkında bir karar tasarısı hazırlanırsa bunun ağırlığının olmayacağını ifade eden Şahin, ''Ne de ciddi olarak karşılanan karar tasarısı olur. Ben bunu böyle değerlendiriyorum'' dedi.