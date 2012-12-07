Şahin: PKK'lılar da nihayetinde birer insandır

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, "Sonuçta ne kadar kötü niyetli olursa olsun, ne kadar beyni yıkanmış olursa olsun, o militanlar da nihayetinde ve başlangıcında birer insandır" dedi.

Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki Spice Otel'de düzenlenen 4. Uluslararası Terörizm ve Sınır Aşan Suçlar Sempozyumunun açılış törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, terörle mücadelenin sürekli yenilendiğini söyledi.

Şahin, “Terör örgütlerine karşı mücadele eden güvenlik birimleri kendilerini yenileyemezse terör örgütleri hedeflerine rahat ulaşır. Çünkü güvenlik güçleri ve araştırma birimleri, bilimsel kurumların yaptığı çalışmalar daha ileride seyretmektedir. Terör örgütleri hiçbir zaman amaçlarına ulaşmayacaktır. Sadece meşgul ederler. Kendilerinin hayatlarını ve zamanlarını zaten heder etmişlerdir. Başkalarının da hayatlarını ve zamanlarını çalmaktan başka bir iş gerçekleştiremezler” diye konuştu.

'Onlar da nihayetinde insandır'

Bir gazetecinin, “Güvenlik güçlerinin dağdaki teröristlere karşı insani yaklaşımları, teröristleri teslim olma noktasında nasıl yönlendiriyor?“ şeklindeki sorusu üzerine Şahin, şöyle konuştu:

“Sonuçta ne kadar kötü niyetli olursa olsun, ne kadar beyni yıkanmış olursa olsun, ne kadar yanlışlara inandırılmış olursa olsun terör örgütü bünyesinde yer alan talihsiz insanlar, o militanlar da nihayetinde ve başlangıcında birer insandır. Onların da insani açıdan bir kırılma noktası vardır. Zayıf anı ve zayıf halkası vardır. Güvenlik güçleri de insandır. Görevi terör örgütünü deşifre etmek ve terör örgütü militanlarını kontrol altına almak, gerekirse de enterne etmektir. Güvenlik güçleri, psikolojik olarak insani değerler bakımından kuşkusuz terör örgütü militanlarına göre çok daha gelişmiş durumdadır. Mücadelede silahlı enstrümanları kullanma yeteneğine sahip oldukları kadar, insanı yaklaşımları, psikolojik taktikleri de içtenlikle benimseyerek daha iyi uygulamaya yeteneğine sahiptirler” dedi.

Terörle mücadelede seyredenlerin garipsediği bazı sahneleri görmekte olduklarını vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

“Bomba atanın, elinde en ağır silahlarla güvenlik güçlerine ve masum halka karşı ateş eden insanlara bir anda 'Teslim ol' çağrısı yapan, 'Hukuka adalete teslim olun, pişmanlık gösterin, hayata yeniden başlayın' çağrısını yapan güvenlik güçleri zoru başarmaktadır. Güvenlik güçlerinin terörle mücadelede terör örgütleri militanlarına göre ne kadar ileri noktada olduklarını bu sahnede görebilmekteyiz. Güvenlik güçleri aldıkları eğitim ve taşıdıkları insanı değerler itibarıyla istese vurabileceği, öldürebileceği, yok edebileceği bir noktada çağrı yaparak terör örgütü militanlarına o kritik eşikte 'Acaba hayata yeniden bağlayabilir miyim?' yaklaşımını unutmamakta ve onu uygulamaktadır. Bu çok zor bir uygulamadır, hatta izleyenlerin garibine gidecek bir uygulamadır. Bunu özellikle bizim güvenlik güçlerimiz, Türkiye'nin polisi, askeri, jandarması yapmaktadır. Dikkati çeken husus, son zamanlarda bunu daha dikkati çekecek bir şekilde yapıyor olmalarıdır. Bu da terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin kendini yenileme, geliştirme hedefinin ne kadar hayata geçmiş olduğunun bir ifadesidir. Bizce normal, zor, ama doğru bir davranıştır.”