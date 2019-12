-Şahin: ''Pilot bölge çalışmasını başlattık'' VAN (A.A) - 11.11.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Aslında biz bakanlık olarak 'Her Ailenin Sosyal Destek Uzmanı Olacak Projesi'nin bir pilot çalışmasını başlatmış oluyoruz. Van bizim için önemli bölge. Böylece, ihtiyaç analizlerine göre, uzmanlarımızla neler yapılacağı oluşturulacak, izlenecek ve sonuçlandırılacak'' dedi. Şahin, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile birlikte Van Afet ve Acil Durum Merkezi'nde düzenlenen ortak bir basın toplantısında, bakanlık olarak önemli bir eylem planı hazırlığını yaptıklarını söyledi. Bakan Şahin, ekiplerin söyledikleri doğrultusunda nasıl çalışacaklarını belirlediklerini vurgulayarak, ''Amacımız oradan gelen bilgiler doğrultusunda ihtiyaç analizleriyle beraber hızla bir şekilde uzmanlarımızla aileye geri bildirim yapıp, neye ihtiyacı varsa bunu tedarik edecek bir sistemi hayata geçirmek. Aslında biz bakanlık olarak 'Her Ailenin Sosyal Destek Uzmanı Olacak Projesi'nin bir pilot çalışmasını başlatmış oluyoruz. Van bizim için önemli bölge. Böylece, ihtiyaç analizlerine göre, uzmanlarımızla neler yapılacağı oluşturulacak. İzlenecek, takip edilecek ve sonuçlandırılacak. Bu çalışmayı, toplumsal huzur ve barışı açısından, doğal afetten etkilenen vatandaşın daha hızlı bir şekilde topluma adaptasyonunu sağlamak için yapıyoruz. Ne kadar çocuk anne babasız kaldı, ne kadar yaşlımız evlatsız kaldı, ne kadar özürlümüz kimsesiz kaldı bunların tespitini yaptık. Bunlara yönelik neler yapılması gerektiğinin çalışmasını tamamladık'' dedi. -Soru-cevap- Bir basın mensubunun ''Bize dağıtılan bilgi notunda, Bayram Oteli'nin karşısında yapılan açıklamada, 'Otelin iç ve dış kaplamaları dolayısıyla, varsa hasar durumunun kesin olarak tespit edilemediği bildirilmiştir' deniliyor. Madem tespit edilemedi neden konaklamaya izin verildi? Net hasar var denilseydi içinde kimse kalmazdı, hasar yok denilseydi kalınabilirdi. Hasar tespit çalışmaları neye göre yapılıyor?'' şeklindeki sorusunu Erdoğan Bayraktar, şöyle yanıtladı: ''Bir bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi çok zor riskli bir iş. Yasa nasıl olacağını gösteriyor. Bakanlar Kurulu'yla afet bölgesi ilan edilmesi durumunda tamamen şehrin boşaltılması gerekir. Van'da hayat devam ediyor. Afet sırasında ağır ve ağır hasarlı, hasarsız binaların tespitini yaptık. Görsel olarak kolonlarda taşıyıcı sistemlerde kesilme yoksa, onların tespitlerini, biz baktık. Görmediysek bir röntgenle, beton ve demir yönünden girilmiş değil. Ön hasar tespitidir. Gözleme dayalı tespittir. Gerekli yerlere uyarılar yapılmıştır. Söz konusu otele teknik üniversiteden hoca kardeşlerimiz gitmiştir ve görmüştür. Diğer oteli de teknik elamanlar gitmiş ve görmüştür. Diğer 23 binada yapılan incelemenin ardından Valilik kararıyla boşaltılmıştır. Ön tespitleri yaparak, 'ağır hasarlı binalara girmeyin' dedik.'' Bayraktar, aldığı raporlara göre, bölgede değişik deprem meydana geldiğini dile getirerek, ''Bir yerde deprem olursa 3 aya kadar artçı devam eder ama bunların hiçbirisi ana depremin şiddetine ulaşmaz en fazla 6'ya ulaşır. Buraya gelmeden önce aldığım bilgi var ve deprem 5,6 şiddetinde olmuştur. Riskli, boşalttırdığımız binalarda can kaybı olmamış. Buradaki kaplama ve tamirat yapılmış, ruhsat verilmiş işin bu tarafına bakmak lazım. Burada teknik arkadaşlarımızı muhatap almak doğru değildir'' dedi. -Van ve ülkedeki binaların röntgeni çekilecek- ''Hasar tespit çalışmaları nasıl yapılıyor?'' şeklinde soru üzerine de Bayraktar, şunları kaydetti: ''Ön hasar tespitinden daha çok yıkık binaları belirlemek, orta ve ağır hasarlı binaları tespit etmek ve durumun fotoğrafını çekmektir. Burada insanlarımızın kesin hasara yönelik çadır ve barınma ihtiyacı nedir, önce bunu belirliyoruz. Bundan sonra kesin hasar tespitlerine girilecek. Çok ciddi hasar tespitleri yapılacak. Bu depreme yönelik Van'da artık çalışma yapmayacağız, Van'ın tamamen röntgenini çekeceğiz. Burada tüm binaların röntgeni çekilecek, donatı, taşıyıcı ve zemin durumu nedir araştırılacak. Bunun dışında da ülke genelinde hükümet olarak böyle çalışma başlattık.'' -Van'ın afet bölgesi ilan edilmesi talepleri- Bir gazetecinin ''Van'ın afet bölgesi ilan edilmesi talepleri var. Bu konuda çalışma var mı?'' şeklindeki soruyu Bakan Bayraktar, şöyle yanıtladı: ''Bu, tüm Türkiye'yi ilgilendiren ciddi durumdur. Van'da ve Erciş'te hayat sürüyor. Van'da oylama yapsak, belki yüzde 10-15'i isteyecek, yüzde 85'i istemeyecek. Van'ın merkezinde 500 bine yakın nüfus var. İlçelerle birlikte bir milyona yakın nüfus var. Deprem psikolojisi farklı. Bir milyon 100 bin ne derse anlayışla karşılarız. Van'ın menfaatine neyse onu yapmalıyız. Yeni bir Van kuracağız. Van'daki insanlarımızı, ev sahibi yapacağız. Bunu devletin kucaklama duygusuyla yapacağız. Devletimiz hiçbir şeyi esirgemeyecek. Burada neyi yapmalıyız. Devlet tartıyor. 100 bin hanenin ön hasar tespiti yapıldı. Afetler olabilir. Bütün dünyada olabiliyor. Japonya'da yıllar önce 6 şiddetinde deprem olunca, 30-40 bin kişi ölüyordu, tsunami oldu yine öldü. Biz en doğrusunu, en dayanıklısını yapacağız, buna gücümüz var.'' Beşir Atalay ise aynı soruya ilişkin Van için ne iyisiyse onu yapacaklarını söyledi. Van'ın bir medeniyet şehri olduğunu ifade eden Atalay, ''Uzun geçmişi var. Çok medeniyetler geçmiş. Yaşanılacak bir şehrimiz. Burada en iyisi neyse onu yapacağız'' dedi. ''Yıkılan 2 otele oturulamaz raporu verilemez miydi?'' sorusunu da Atalay, ''Bunlar inceleniyor. Bu bir teknik ekibin gözlemi, bakıyor. Ana taşıyıcılarla bir şey yoksa ona ağır hasar demiyorlar, bunlar inceleniyor'' şeklinde cevapladı. Atalay, bir basın mensubunun ''Enkaz altında kaç kişi vardı?'' sorusuna da ''Doğrusu, otellerde kaç kişi vardı, deprem olduğu anda, enkaz altında kaç kişi olabilir, biz kesin sayı veremiyoruz. Aldığımız tahminler var. Otel sahiplerinin veya oradakilerin belli tahminleri var. Biz onu esas olarak almıyoruz. MOBESE görüntülerinde o anda dışarı çıkanlar var, doğrusu kesin bilmiyoruz. İnşallah daha fazla insan enkaz altında kalmamıştır'' yanıtını verdi. Bakan Atalay, gazetecilerin çalışma koşulları konusunda kendisinden yardım istemesi üzerine de elektriği olan, geniş bir çadırın tahsis edileceğini bildirdi.