-ŞAHİN PARTİLERDEN ''MUTABAKAT'' BEKLİYOR ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Anayasa değişikliğiyle ilgili olarak, ''Grubu bulunan siyasi partilerimiz uzlaşma komisyonu kurulması konusunda bir mutabakat sağlarlarsa, ben TBMM Başkanı olarak her zaman uzlaşma komisyonunun kurulmasına yardımcı olurum'' dedi. Kazakistan'a resmi ziyarette bulunacak Şahin, Esenboğa Havalimanı'ndan hareketinden önce gazetecilerin, Anayasa değişikliği konusunda TBMM'de uzlaşma komisyonu kurulmasına ilişkin düşüncelerini sorması üzerine, şöyle konuştu: ''5. yasama yılında Parlamentomuzda yeni bir anayasa değişikliği bağlamında çalışma yapmak üzere uzlaşma komisyonunun kurulmasını samimi olarak arzu ettim. Siyasi partilerimizin grup başkanları veya vekilleriyle görüşmeyi düşündüm. Ama tüm kamuoyu takip etti, benim görüşme talebimden önce, aşağı yukarı tüm siyasi partilerimiz, kimi genel başkan, kimi grup başkanvekili seviyesinde açıklamalar yaptılar. Önemli bir bölümü, Uzlaşma Komisyonu kurulduğu takdirde üye verebileceklerini söylediler. Ama bir siyasi partimizin, iktidar partisinin genel başkanı 'böyle bir komisyon kurulması talebiyle bize gelmeyin, biz ancak seçimlerden sonra anayasa değişikliğini gündemimize alabiliriz' açıklamasını yapınca, Meclis Başkanı olarak benim grubu bulunan tüm siyasi partilerin iştirakiyle kurulması gereken bir uzlaşma komisyonu için harekete geçmemin bir anlamı kalmaz.'' TBMM Başkanı Şahin, bazı siyasi parti sözcülerinin kendisine yönelik 'Siz Meclis Başkanı olarak, iktidar partisinin başkanı mısınız, TBMM Başkanı mısınız?' diye sorular yönelttiğine değinerek, ''Ben TBMM Başkanıyım. Diğer siyasi partilerimiz, grubu bulunan siyasi partilerimiz uzlaşma komisyonu kurulması konusunda bir mutabakat sağlarlarsa, ben TBMM Başkanı olarak her zaman uzlaşma komisyonunun kurulmasına yardımcı olurum. Daha önce de böyle dedim, şimdi de bu noktadayım. Ama bir siyasi partimiz, şu aşamada uzlaşma komisyonuna üye vermeyeceğini söylemiştir. Meclis Başkanı olarak ben ne yapabilirim?'' diye konuştu. Şahin, açıklamasının ardından özel uçak ''ATA'' ile saat 09.05'te Kazakistan'a hareket etti.