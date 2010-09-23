-ŞAHİN, ÖZÜR VE TAZMİNAT BEKLİYOR AFYONKARAHİSAR (A.A) - 23.09.2010 - Cumhurbaşkanı Vekili, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, BM İnsan Hakları Konseyi Bilirkişi Heyetinin, Mavi Marmara saldırısına ilişkin raporunu, ''İsrail'in bundan sonra Türkiye'nin beklentilerine cevap vermesi gerekir. Önce özür dilemeli, sonra hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat ödemeyi kabul etmeli'' diye değerlendirdi. Şahin, Afyonkarahisar'da açılışına katıldığı, ''Bütçe Sürecinde Parlamentoların Değişen Rolü: İKÖBAP ve AB Üyesi Ülke Deneyimleri Uluslararası Sempozyumu''nun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıya yönelik BM Bilirkişi Heyeti raporunun'' sorulması üzerine Şahin, raporda, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğine ilişkin tespitin yer aldığını anımsattı. Mehmet Ali Şahin, raporun, Türkiye'nin öteden beri söylediklerinin teyidi olduğunu ifade ederek, ''İsrail'in bundan sonra Türkiye'nin beklentilerine cevap vermesi gerekir. Önce özür dilemelidir, sonra hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına tazminat ödemeyi kabul etmelidir. Dünya kamuoyu bu tavrı İsrail'den bekleyecektir'' dedi. Cumhurbaşkanı Vekili, TBMM Başkanı Şahin, ''Yeni bir anayasa değişikliğinin, yeni yasama yılında gündeme gelmesi halinde siyasi parti gruplarından nasıl bir tutum beklediği'' sorusuna, ''Siyasi parti grupları, anayasa değişikliğiyle ilgili uzlaşma komisyonu kurmak isterse ya da böyle bir izlenim edinirsem gruplara yazı yazarak komisyon kurulmasına öncülük edebilirim'' karşılığını verdi. Yeni yasama yılının sonunda milletvekili genel seçiminin olacağını anımsatan Şahin, ''Böyle bir komisyonun kurulma ihtimali olmakla birlikte bunu fazla güçlü görmüyorum. Yeni yasama döneminde yani 24. dönemde bunun gerçekleşmesi ihtimalini daha kuvvetli görüyorum'' diye konuştu. ''MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın toplantısında gazetecilere sınırlama getirmesini nasıl değerlendirdiğinin'' sorulması üzerine de Şahin, herhangi bir basın kuruluşuna ayırım yapılmasını doğru bulmadığını söyledi. Mehmet Ali Şahin, ''Bunu falan kişinin uygulamasını kastederek söylemiyorum bunu kim yaparsa yapsın çağdaş davranmamış demektir'' dedi.