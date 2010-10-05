-ŞAHİN: ''ÖZAL'IN ÖLÜMÜ İDDİALARI İNCELENMELİ'' ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Türkiye daha şeffaf, daha hesap verebilir bir ülke haline geldi, daha da gelmesi için çalışmalar yapılıyor. O bakımdan Türkiye'de hiçbir faili meçhul cinayet açıkta kalmamalı, mutlaka bunların üzerine ciddiyetle gidilmeli. (Özal'ın ölümüne ilişkin iddialar) bu iddialar bağımsız yargı organlarımızca incelenmeli. bu iddiaların ciddiyetle üzerini gidilmeli''dedi. Şahin, Turgut Özal Üniversitesi 2010-2011 eğitim-öğretim yılı açılışı töreninin ardından gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. Bir gazetecinin Özal'ın ölümüne ilişkin iddialara yönelik sorusu üzerine Şahin, konuyla ilgili, Cumhuriyet Başsavcılığının inceleme ya da soruşturma açtığını anımsattı. Şahin, ''Bu iddialar bağımsız yargı organlarımızca incelenmeli. Bu iddiaların ciddiyetle üzerini gidilmeli. Bu iddialar doğru mu değil mi? Yargı karar verebilir, biz karar veremeyiz'' diye konuştu. Konuya ilişkin kendisinin şüphesinin olup olmadığının sorulmazı üzerine Şahin şunları söyledi: ''Bu konuda kamuoyunda ciddi kuşkular olduğunu seziyorum. Dolayısıyla kamuoyunun da bu konuda, bu kuşkularını giderici nitelikte bir inceleme yapılsa ve kamuoyu tatmin edilse iyi olur ama gerçekten böyle bir şey varsa, gerçekten iddia edildiği gibi vahim bir konu söz konusuysa buna sebep olanların da gerekli müeyyideyle karşılaşması kamuoyu vicdanını rahatlatır'' Başka bir gazetecinin Orgeneral Eşref Bitlis'in ölümüne ilişkin çeşitli iddiaların olduğunu da anımsatması üzerine Şahin, bu iddialarla ilgili yapılan haberleri yakından takip ettiği belirtti. Şahin, ''Ülkemiz için 'karanlık' diyebileceğimiz o dönemlerde bu olayların üzerine maalesef o günkü şartlarda fazla gidilemedi. Şimdi Türkiye daha şeffaf, daha hesap verebilir bir ülke haline geldi, daha da gelmesi için çalışmalar yapılıyor. O bakımdan Türkiye'de hiçbir faili meçhul cinayet açıkta kalmamalı, mutlaka bunların üzerine ciddiyetle gidilmeli. Bu Türkiye'nin daha da demokratikleşmesi, daha da özgürleşmesi açısından bana göre son derece önemlidir. 'Bu tür iddialar ciddi değildir' diyemem. Yargı organları bu tür iddialara yönelik harekete geçtiler. Bunların sonucunu hep birlikte bekleyeceğiz. -BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMALARI- Bir gazetecinin İstanbul Üniversitesi'nde şapka taktığı belirtilen bir öğrencinin sınıftan atılmasına ilişkin sorusu üzerine Şahin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Kurulu'nun bir raporundan dolayı konuyla ilgili bazı tartışmaların yapıldığını belirtti. YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın bu raporun ciddiye alınmasına yönelik açıklamasıyla birlikte tartışmaların geliştiğini ifade eden Şahin, ''Özellikle referandum öncesi ve referandum sonrası gerek iktidar partilerine mensup kişiler, gerekse muhalefet partilerine mensup kişiler, hatta lider konumundaki kişiler 'bu sorunu Türkiye'de çözelim' diyorlarsa ve bu konuyu adeta birbirleriyle yarış haline getirmişlerse bu konuda üniversitelerimizin hukuk kurullarının, yetkililerinin birtakım adımlar atmaması mümkün değildir diye düşünüyorum'' dedi. Şahin, şunları söyledi: ''Türkiye'de şimdi öyle bir irade oluştu ki, parlamentoda tüm siyasi partiler iktidar, muhalefet 'bu sorunu çözelim, böyle bir sorun var' diyor. Bu nedenle bu konudaki çalışmalar, tabi ki Anayasa ve yasalar çerçevesinde yapılacaktır, yapılmalıdır. Ben de TBMM Başkanı olarak bütün bu değerlendirmeleri sizler gibi takip ediyorum ama Türkiye daha özgür olmalıdır. Bireylerin tercihleri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bir insan hangi kılık kıyafetin içinde kendisini rahat hissediyorsa, özgür hissediyorsa bırakın o rahatlık içerisinde olsun. Devletlerin, yönetimlerin görevi bu değil mi? Vatandaşları rahat ve huzur içinde yaşatmak değil mi? Bu konudaki çalışmaları ben de takip ediyorum.'' Bir gazetecinin bu konunun çözümüne ilişkin YÖK Başkanının bir Anayasa değişikliğine gerek olmadığını belirttiğini ifade ederek düşüncelerini sorması üzerine Şahin, işin başındaki biri olarak değerlendirme yapan YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın değerlendirmelerine saygı duyduğunu söyledi. ''YÖK'ün kararı ilk adım mıdır?'' sorusu üzerine Şahin, konuyla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''çok samimi'' açıklamalarda bulunduğunu dile getirdi. Şahin, ''(Bu sorunu çözelim) dediler ama sorunun nasıl çözüleceği konusunda herhalde bir yol belirleyeceklerdir. Bu yasayla mı çözülür, Anayasa ile mi çözülür, bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak bir konudur. Bunları hep birlikte takip edeceğiz. Ben herhangi bir yönlendirme yapmak istemem, bir taraf olmak istemem''dedi.