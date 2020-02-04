Şahin Öner'i zırhlı araçla ezerek öldüren polis yine duruşmaya katılmadı

Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinde, 10 Şubat 2013’teki bir gösteriye polis müdahalesi esnasında 19 yaşındaki Şahin Öner’i zırhlı araçla ezerek ölümüne sebebiyet vermekten polis S.K. hakkında “kasten öldürmek” suçundan müebbet hapis istemiyle Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın 8’inci duruşması görüldü. Duruşmada Öner’in babası Mehmet Şirin Öner ve avukatı Abdullah Zeytun hazır bulundu. Ancak duruşmalardan vareste tutulma kararı olmayan sanık polis S.K, yine katılmadı ve avukatının ise mahkemeye mazeret bildirdiği görüldü. Bir sonraki duruşma 2 Nisan’a ertelendi

Duruşma öncesi adliye önünde ve içerisindeki yoğun güvenlik önlemleri alınırken, duruşmayı izleyen 3 polisin duruşma tutanağı alması dikkat çekti. Mahkeme heyeti, önceki celse tanık polislerin hazır edilmesi için emniyete yazdığı müzekkereye, tanık polislerin hazır edilemeyeceği şeklinde cevap verildiğini belirtti. Mahkeme, tanıkların hazır edilmediği için önceki celse verilen olay yerinde keşif yapılması ara kararının yerine getirilmediğini kaydetti.

"Kamu görevlisi olduğu rahatlığıyla duruşmalara katılmıyor"

Yeni Yaşam gazetesinin haberine göre Öner ailesi avukatı Abdullah Zeytun, keşifle ilgili çekincelerinin olduğunu kaydederek, olay yerinde yapılacak keşife mahkeme heyetinin de katılmasını istedi. Öner’in öldürülmesi dosyasının trafik kazası dosyasına dönüştürülmek istendiğini vurgulayan Zeytun,”Sanık ve tanık polisler kendilerini korumalı beyanlarda bulundular. Tanıkların mahkemede olmazsa SEGBİS ile dinlenmesini talep ediyoruz. Sanık ilk günden beri duruşmalara katılmıyor. Mahkemenin sanığı duruşmalardan vareste tutma kararı yok. Kendisine soru sorma hakkımız var. Kamu görevlisi olduğu rahatlığıyla duruşmalara katılmıyor. SEGBİS’le de olsa duruşmaya katılmasını talep ediyorum. İddia makamının esas hakkında verdiği mütalaada, görgü tanıkların beyanları, mevcut delil durumu, sanığın maktulü bilerek ve kasten öldürdüğünü gösteriyor. Bu nedenle sanığın derhal tutuklanmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Aynı karar

Mahkemenin önceki duruşmadan kopyala yapıştır yaptığı ara kararları ise şöyle: “Suça konu olayın gerçekleştiği yerde tüm sanıklar ve sanığın katılımı ile 27/02/2020 saat 20.30’da adliyeden hareket edilmek suretiyle keşif icraatına, keşifte alanında uzman resen seçilecek bilirkişinin hazır edilmesi ve olay yerinde dinlenilmesi gereken tüm tanıkların olay yerinde hazır edilmesi için ilgili kolluğa yazı yazılmasına, Yapılacak olan keşfin tarih ve saatinin ilgili kolluk birimine bildirilerek söz konusu keşif mahallinde geniş bir güvenlik önlemi alınması için ilgili kolluğa yazı yazılmasına,

Yapılacak olan keşif sonrası keşif tutanağı düzenlenip bilirkişi raporu dosyaya sunulduğunda sanığın eyleminin taksirle öldürme suçunu oluşturması ihtimaline bianen soruşturma aşamasında alınan ancak hüküm için yeterli görülmeyen bilirkişi heyeti dışında alanında uzman İTÜ Trafik Kürsüsünden bilirkişi raporu aldırılmak üzere talimat yazılmasına, Sanığın keşif mahallinde keşif tarih ve saatinde hazır olması hususunda müdafine kalem marifeti ile ihtarda bulunulmasını kararlaştırdı.” Sanık avukatının mazeretini kabul eden mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmayı 2 Nisan’a erteledi.