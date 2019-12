-ŞAHİN: MUHALEFET DE ŞEREFLİ BİR GÖREV KARABÜK (A.A) - 17.04.2011 - TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Adayı Mehmet Ali Şahin, "Ben muhalefette de görev yaptım. Muhalefet de çok şerefli bir görevdir. Muhalefetin olmadığı yerde demokrasiden bahsedemezsiniz"dedi. Şahin, Karabük Polisevi'nde, sivil toplum kuruluşlarının katıldığı yemekte yaptığı konuşmada, arabasının bagajında takım elbise olmasına rağmen sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin karşısına sivil kıyafetle çıkmanın daha doğru olacağını düşündüğünü söyledi. TBMM Başkanı ve aynı zamanda Karabük'ün milletvekili adayı sıfatıyla yemekte olduğunu anlatan Şahin, sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkati çekerek ''Ben güçlü toplumun, örgütlü toplumdan geçtiğini düşünürüm. Toplum örgütlü ise bu, o ülkede demokrasinin gelişmesinde sürükleyici olur'' dedi. AK Parti'nin, üçüncü dönem tek başına iktidara hazırlanan bir siyasi parti olduğunu ifade eden Şahin, şunları söyledi: ''Siyasi iktidar, partileri yıpratabilir. Her dediğinizi yaptıramazsın. Ama 2002 seçimlerinde yüzde 37 oyla iktidar, 2007 seçimlerinde yüzde 40'la ikinci kez iktidar olduk. Demek ki AK Parti iktidar döneminde başarılı olmuş, milletin beklentilerine uygun hareket etmiş. Milletvekili olarak Ankara'da bir şeyler yapabilmek için mensubu olduğunuz partinin iktidar olması lazım. Ben muhalefette de görev yaptım. Muhalefet de çok şerefli bir görevdir. Muhalefetin olmadığı yerde demokrasiden bahsedemezsiniz. Bir vekilin bölgesine hizmet götürebilmesi için partisinin iktidar olması lazım.'' -''TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNU ARZU EDİYORUM''- Şahin, Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'un maçlarını oynadığı Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda tribünlerin tadilata girdiğini ifade ederek, ''Bu yıl Trabzonspor'un şampiyon olmasını arzu ediyorum. Dün Fenerbahçe de kazandı. Tabii onun için Trabzonspor'un da kazanması lazım. İki puan fark var, onu koruması lazım. Trabzonspor son maçını Karabük'te oynayacak, Fenerbahçe de Karabük'e gelecek. Her iki takımında çok seyircisi var ama burada çok güzel stat gösteremeyeceğiz. Çünkü tadilat var. Bir an önce tamamlamamız gerekiyor'' diye konuştu. -CEZAEVLERİ- Karabük'e modern bir cezaevi yapıldığını da belirten TBMM Başkanı Şahin, şöyle dedi: ''Son dönemlerde çocuklara karşı cinayetler işlenmekte. Ülkemizde vicdanımızı donduran cinayetler işleniyor, özellikle çocuklara karşı. Bir siyasi parti bunun için imza topladı. TBMM Başkanı olarak bana getirdi, ben de yetkili yere havale ettim. Kimse bunların olmasını istemiyor. Allah kimseyi düşürmesin, Karabük'e insan haklarına saygılı çok güzel bir cezaevi yapılacaktır.''