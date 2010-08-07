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Politika

ŞAHİN, MOĞOLİSTAN'A GİDİYOR TBMM (A.A)

07 Ağustos 2010 15:38

-ŞAHİN, MOĞOLİSTAN'A GİDİYOR TBMM (A.A) - 08.07.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, dün iptal edildiği açıklanan Moğolistan ziyaretine, bugün çıkacak. Şahin, Naadam Bayramı kutlama törenleri ve Moğolistan tarafının ısrarlı daveti üzerine saat 14.30'da bu ülkeye gitme kararı aldı. Şahin, Moğolistan Cumhurbaşkanı Tsakhiangin Elbekdorj, Meclis Başkanı Damdin Demberel ve Başbakan Sukhbaataryn Batbold başta olmak üzere ikili temaslarda bulunacak. Naadam Bayramı törenlerine katılacak olan Şahin, bazı açılış ve incelemelerde bulunacak. TBMM Başkanı Şahin, temaslarının ardından 12 Temmuzda yurda dönecek.

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