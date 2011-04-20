-ŞAHİN: ''MEMNU HAKLARIN İADESİ MÜMKÜN'' TBMM (A.A) - 20.04.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, YSK'nın iptal kararını değerlendirirken, ''Memnu hakların iadesine dair kararların alınması mümkündür. Gerek mahkemelerin, gerekse ilgili adayların avukatlarının bu doğrultuda hareket etmesi durumunda, günlerdir yaşanan sorunun büyük ölçüde ortadan kalkacağı kanaatindeyim'' dedi. Parlamentoda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmesinde, Gül'ün 12 Haziran'da yapılacak seçimlerin, her türlü tartışmadan uzak bir ortamda yapılmasını arzu ettiğini söylediğini, bu konudaki düşüncelerini kendisi ile paylaştığını ifade etti. Şahin, başka bir soru üzerine, görüşme ile ilgili bir açıklama yapılacak ise bunun cumhurbaşkanlığı makamınca yapılacağını, kendisinin açıklama yapmasının nezaketsizlik olacağını dile getirdi. Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclisin olağanüstü toplanmasına yönelik çağrısı ile ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: ''Dün bir temenni de bulunmuştum. YSK'nın, eğer şartlar müsait ise yasal bir mani yok ise bu konuyu tekrar görüşme temennisinde bulunmuştum. Dün akşam yapılan açıklama, gerekli belgelerin getirilmesi halinde, adaylıkları iptal edilen milletvekili adaylarının dosyalarına tekrar bakılacağı istikametindeydi. Bunun ciddi bir rahatlama getirdiği kanaatindeyim. Nitekim milletvekili adaylıkları iptal edilen adaylar da belgelerini getiriyorlar. Ayrıca mahkemelerce memnu hakların iadesine ilişkin bir karar verilemeyeceği şeklinde bir takım beyanlar var. Adli Sicil Yasası'nın 13. maddesi okunursa, memnu hakların iadesine dair kararlar alınması mümkündür. Bu değişiklik, zannediyorum 2007 yılında yapılmıştı. Gerek mahkemelerin gerekse ilgili adayların avukatlarının bu doğrultuda hareket etmeleri durumunda, günlerdir yaşanan sorunun büyük ölçüde ortadan kalkacağı kanaatindeyim.''