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Politika

Şahin: Mahkumların seks talepleri normal

Adalet Bakanı Şahin, cezaevinde cinsel ilişkide bulunmak için izin isteyen mahkumların taleplerini anlayışla karşıladığını söyledi

08 Aralık 2008 02:00

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, cezaevinde cinsel ilişkide bulunmak için TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na bulunulan müracaatla ilgili, ''Adalet Bakanlığı olarak bizim gündemimizde bu doğrultuda herhangi bir değişiklik düşüncesi yok. Ama ben bu tür talepleri ve istekleri anlayışla karşılıyorum'' dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Antalya'da bulunan Bakan Şahin, kendisine TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na gelen cezaevinde cinsel ilişki isteğine yönelik soru yönelten gazetecilere, ''Çocuklar bu mübarek günde böyle bir soru olur mu'' diye espri yaptı.

Zaman zaman Bakanlığa bu tür başvuruların geldiğini belirten Şahin, ''Cezaevindeki hükümlüler taleplerini bize yazılı olarak ifade eder. TBMM İnsan Hakları Komisyonuna da buna benzer müracaatlar oluyor. Komisyon Başkanı Zafer Üskül de ilgisi nedeniyle bu tür talepleri Bakanlığımıza göndermiş öğrendiğim kadarıyla. Henüz inceleme imkanı bulamadım'' dedi.

''Her talep bizim için saygı değerdir'' diyen Bakan Şahin, şöyle devam etti:

''Ancak Adalet Bakanlığı olarak bizim gündemimizde bu doğrultuda herhangi bir değişiklik düşüncesi yok. Ama ben bu tür talepleri ve istekleri anlayışla karşılıyorum. Gelecekle ilgili bu konuda bir düzenleme yapılabilir mi diye soracak olursanız, ifade ettiğim gibi, gündemimizde şu an itibariyle böyle bir konu yok.'' 

İki mahkûm cezaevinde seks için izin istedi

Şahin, bir gazetecinin, ''Avrupa ülkelerinde bu uygulamanın örneği var mı'' şeklindeki sorusuna, Komisyon Başkanı Zafer Üskül'ün kendilerine gönderdiği yazıda Avrupa'dan örnekler verdiğini anlattı.

Bakan Şahin, ''Bazı Avrupa ülkelerinde buna benzer düzenleme ve uygulamalar Türkiye'de olacak mı, olmayacak mı sorusuna şu an itibariyle yanıt verebilecek durumda değilim. Bakanlığımızın gündeminde yok. Bu konuyla ilgili ben tek başına karar verecek noktada değilim'' diye konuştu.

'Öcalan'ın kendisi bekâr'

Şahin, bir gazetecinin, terör örgütü ele başının böyle bir talebi olması halinde Adalet Bakanlığının tavrının ne olacağı yönündeki sorusu üzerine de, ''Bir defa böyle bir talepte bulunması mümkün değil. Kendisi bekar'' dedi.


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