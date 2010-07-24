-ŞAHİN: ''LOZAN'DAKİ KARARLILIK SÜRECEK'' ANKARA (A.A) - 24.07.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Türkiye'nin Lozan Barış Antlaşması'nda da ifadesini bulan temel ilkelerden, bağımsızlığından ve toprak bütünlüğünden asla ödün vermeden, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma yolundaki ilerleyişini kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi. Şahin, Lozan Barış Antlaşması'nın 87. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ''Milletimiz, Milli Mücadele sırasında düşman kuvvetlerine karşı birlik ve beraberlik içerisinde yürüttüğü destansı direnişle hiçbir güce boyun eğmeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir'' ifadelerine yer verdi. Yurdun dört bir tarafında cephelerde kazanılan zaferlerin ardından imzalanan Lozan Antlaşması'nın diplomatik bir başarı olarak tarihe geçtiğine dikkati çeken Şahin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgeleri arasında yer alan Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye'nin bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü, uluslararası düzeydeki eşitliği, egemenliği ve haklarının dünyaca tanındığını belirtti. Mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ''Bu antlaşma, Türk milleti aleyhine yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın çöküşünü bildirir bir belgedir'' sözlerine yer veren Şahin, şunları kaydetti: ''Milletimizin tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olan Lozan Barış Antlaşması, tüm haksızlığa uğramış devletler açısından önemli bir örnek olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan benzer antlaşmalardan bugün geçerliliğini devam ettiren ender belgelerden olan Lozan Barış Antlaşması, sadece ülkemiz için değil, dünya tarihi için de büyük bir dönüm noktasıdır. Meclisimiz Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması sürecinde Türk heyeti ile sürekli dayanışma içinde olmuş, ardından bu tarihi belgeyi onaylayarak yürürlüğe girmesini sağlamıştır. Uluslararası alanda elde edilen bu başarıdan sonra ülkemiz, Meclisimizin öncülüğünde Cumhuriyetimizi ilan etmiş ve her alanda yeniden yapılanma sürecine girerek çağdaş dünyanın saygın bir üyesi haline gelmiştir. Türkiye Lozan Barış Antlaşması'nda da ifadesini bulan bu temel ilkelerden, bağımsızlığından ve toprak bütünlüğünden asla ödün vermeden, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma yolundaki ilerleyişini kararlılıkla sürdürecektir.''