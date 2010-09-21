-ŞAHİN KPSS'NİN YENİDEN YAPILMASINI İSTEDİ İSTANBUL (A.A) - 21.09.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, KPSS sınavının bir an önce yeniden yapılması ve mümkünse sınava gireceklerden harç alınmaması gerektiğini söyledi. Anadilde eğitim talebiyle Doğu ve Güneydoğu'da çocukların okula gönderilmemesi çağrısını nasıl değerlendirildiğinin sorulması üzerine Şahin, Milli Eğitim Bakanlığının dün yaptığı açıklamada okul boykotuna katılımın çok düşük kaldığını bildirdiğini kaydetti. ''Kamuoyunda ve o bölgede çağrı destek bulmadı. Keşke böyle bir çağrı olmasaydı'' diye konuşan Şahin, ''Düşünülmeden, sonunun nereye varacağı hesap edilmeden yapılmış bir çağrıydı. Bu çağrıyı yapan siyasi partiye bunu bir daha düşünmesi ve vazgeçmesi çağrısında bulunmuştum. İnşallah bir daha toplumun beklentileri ve değerleriyle çelişen çağrılarda bulunmazlar'' dedi. -''KPSS HARCI ALINMASIN''- Mehmet Ali Şahin, bir gazetecinin ''KPSS'ye yeniden girecek adaylardan sınav harcı alınmasın'' çağrısında bulunduğunu anımsatarak bunun yerine gelip gelmeyeceğini sorması üzerine şunları söyledi: ''Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve yasama organı başkanı olarak, bu sınava girmiş ve kendilerinin bir kusuru olmaksızın sınavları iptal edilmiş 280 bin öğretmen adayının biraz mağdur olduğunu düşünüyoruz. Bir an önce bu sınav yeniden yapılsın ve mümkünse harç parası alınmasın. Zaten büyük bir meblağ tutmayacağı kanaatindeyim. Bu konuda ÖSYM, YÖK hatta Milli Eğitim Bakanlığı bunu karşılayabilir diye düşünüyorum. Böyle bir jest yapsalar diye düşünüyorum.'' -''GEREĞİNİ DERHAL YAPACAKSINIZ'' TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, tek tip askerlik tartışmaları konusundaki düşüncelerinin sorulması üzerine, bu konuda Meclis Başkanlığı'na bir teklif veya tasarının gelmediğini kaydetti. Bu çalışmaları anlayışla ve saygıyla karşıladığını da ifade eden Şahin, şöyle dedi: ''Çünkü silah altında bulunan Mehmetçiklerde büyük bir heyecan oluştu. Özellikle 16 ay askerlik yapanlarda büyük bir beklenti ve heyecan oluştuğunu biliyorum. Tıpkı cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklularla ilgili af gibi bir cümledir askerliğin kısaltılması... Ya bunu hiç konuşmayacaksınız ya da konuştuğunuzda gereğini derhal yapacaksınız.''