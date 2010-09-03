-ŞAHİN: KONU TARİHÇİLERE BIRAKILMALI OTTAVA (A.A) - 03.09.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, G-20 Ülkeleri Parlamento Başkanları Toplantı'sına katılmak üzere geldiği Ottava'da, Kanada Senato Başkanı Noel Kinsella ile yaptığı görüşmede, Federal Meclis'in 2004 yılında aldığı, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarıyla ilgili kararı da değerlendirdi. Şahin, Kinsalla ile Parlamento binasında yaptığı görüşmede, Türkiye ile Ermenistan arasında, 1915 yılında ortaya çıkan olaylar nedeniyle uzun süredir sorun yaşandığını belirterek, sözkonusu dönemde her iki toplumun acı çektiğini, bu acıları tarihçilerin değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Şahin, parlamentoların tarihi yargılama yeri olmadığına, böyle bir haklarının da bulunmadığına işaret etti. Şahin, son yıllarda, Kanadalı makamların objektif değerlendirmeler yapmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Kanada Senato Başkanı Kinsalla'nın ise görüşmede, Türkiye'nin Ermenistan ile son dönemde yaptığı protokollerin ilerici bir adım olduğunu söylediği öğrenildi. Allah'ın insanları yaratırken gözlerini ön tarafa koyduğunu belirten Kinsella'nın, ''Bu, insana daima ileriye bakması için yapılmıştır. Geriye dönüp bakmamak gerekir'' ifadelerini kullandığı kaydedildi. Bunun üzerine, Şahin'in de Mevlana'nın ''Dünle gitti, düne ait ne varsa cancağızım/Şimdi yeni şeyler söylemek lazım'' mısralarını okuduğu belirtildi.