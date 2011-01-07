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Şahin K.'nın gözü Burcu Esmersoy'da

Çektiği amatör pornolarla şöhrete kavuştuktan sonra ilk sinema filmi için kolları sıvayan Şahin K., "Günah Keçisi" filmiyle ilgili çok özel açıklamalar yapt&

07 Ocak 2011 02:00

T24 - Çektiği amatör pornolarla şöhrete kavuştuktan sonra ilk sinema filmi için kolları sıvayan Şahin K., "Günah Keçisi" filmiyle ilgili çok özel açıklamalar yaptı.

Kendi hayat hikayesinden kesitlerin sunulduğu filmi için 6 yıl beklediğini söyleyen Şahin K., "İsmimden dolayı filmimi yayınlayacak yapımcı bulamadım" dedi.

Filminin Recep İvedik'e rakip olarak gösterilmesiyle ilgili, "Kimseyi kendimize rakip olarak görmüyoruz" diyen Şahin K. filminde oynatacak kadın oyuncu bulamadığı sorusuyla birlikte bombayı patlattı.

Burcu Esmersoy'la bir filmde oynamak istediğini söyleyen Şahin K., "Çok güzel dans ediyor, onunla bir dans sahnesinde oynamak isterdim" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca'yı çok komik bulduğunu söyleyen Şahin K., "Cübbeli Ahmet Hoca'yla bir film çekmek isterdim" dedi.

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