Şahin Kendirci: Aleyna ile aramızda bir şey yok

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- SON dönemde \'Müslüm\' filmindeki performansıyla adından söz ettiren Şahin Kendirci, sosyal medyada çıkan \'Aleyna Tilki ile aşk yaşıyor\' iddialarıyla ilgili, \"Aleyna’nın yaptığı işe saygım sonsuz ama böyle bir şey olması söz konusu değil\" dedi.

Doğduğu ve yaşadığı Adana’da kariyeri ile son dönemde hakkında çıkan iddialar üzerine açıklama yapan Kendirci, zor bir hayatın içinden geldiği için sürekli çalışmaya devam edip daha güzel işler başarmak istediğini söyledi. Henüz 12 yaşındayken bir yetenek programına katılan ve burada şöhreti yakalayan genç şarkıcı, katıldığı yarışmadan sonra Acun Ilıcalı’nın kendisine destek olmaya devam ettiğini, O Ses Türkiye çocuklar kategorisine katılarak burada birincilik elde ettiğini dile getirdi. Birincilikten sonra ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı \'Bana Masal Anlatma\' filminden teklif aldığını belirten Kendirci, \"Muhteşem bir komedi filmi olduğu için güzel tecrübeler kazandırdı. Daha sonra 2-3 sene sessiz kaldım ve medyada görünmedim. O yıllar içinde yoğun bir şekilde sahne çalışmalarıma devam ettim. Geçen sene ise belki de hayatımın dönüm noktası olacak bir işin parçası olma fırsatı önüme geldi. Bir efsanenin hayatını canlandırma teklifi geldi. Gurur duyduğum bir iş ve hiçbir zaman unutamayacağım güzel bir anı oldu\" diye konuştu.

\'ÜNLÜ OLMAK DEĞİL, SANATÇI OLMAK İSTİYORUM\'

Kendirci, rol aldığı filmde efsane olarak nitelendirdiği sanatçı Müslüm Gürses\'i canlandırma şansı yakaladığı için sokakta gururla yürüdüğünü belirtti. Oyunculuk ve şarkıcılık kariyerini bir arada yürütmek istediğini çünkü iki alanı da çok sevdiğini dile getiren Kendirci, liseyi açıktan okuduğunu ve yakın zamanda bitirip üniversitede her iki alandan da konservatuar eğitimi almak istediğini söyledi. Günümüzde insanların bir anda ünlü olup sonra unutulduğuna da değinen Kendirci, \"Benim derdim ünlü olmak değil be ağabeyim. Mütevazı, saygılı, efendi bir sanatçı olabilmek. Allah’a şükürler olsun herkes benim saygılı bir insan olduğumu da biliyor. Sadece sanatımla değil karakterimle de takdir görmek istiyorum\" dedi.

\'AĞLARKEN YAŞADIKLARIMI DÜŞÜNDÜM\'

Hayatıyla ilgili sıkıntıları konuşmayı çok sevmediğini çünkü bazı insanların bu tür konular hakkında çok acımasız yorumlar yaptığını söyleyen Şahin Kendirci, 3 sene önce dayısına kız isteme merasiminden dönen anneannesi, dedesi ve dayısını bir trafik kazasında kaybettiğini ve bu durumun kendisini derinden etkilediğini belirtti. Kendirci, \"Bu olaydan sonra bir sene annemle ilgilendik çünkü psikolojisi hiç iyi durumda değildi. Düşünün bir anda kardeşinizi, annenizi ve babanızı kaybediyorsunuz. İşte ben de Müslüm filmindeki ağlama sahnelerinde ister istemez yaşadığım bu olayları düşündüm ve gözyaşı kendiliğinden geldi zaten” diye konuştu.

Sosyal medyada Aleyna Tilki ile aşk yaşadığına dair iddialar hakkında konuşan genç şarkıcı, şunları söyledi:

\"Aleyna ile tanışmıyoruz. Yaptığı işlere saygım sonsuz. Sesini ve şarkılarını da seviyorum. Fakat böyle bir konu söz konusu dahi olamaz. Bu tür haberlere üstelik bu yaşımda malzeme edilmem beni üzüyor. Çünkü ailem de okuyor bu haberleri. Bizim yaşam şeklimizde bu yaşta böyle şeyler hoş karşılanmaz. Açıkçası haberleri gördüğümde hem üzüldüm hem de çok utandım. Demek ki ilerleyen zamanlarda böyle şeyler karşımıza çıkacak. Neyse ki bizi bilen biliyor.\"



