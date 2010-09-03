-ŞAHİN KANADA'DA KİNSELLA İLE GÖRÜŞTÜ OTTAWA (A.A) - 03.09.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, G-20 Ülkeleri Parlamento Başkanları Toplantısına katılmak için geldiği Kanada'nın Başkenti Ottawa'da, Kanada Senato Başkanı Noeal Kinsella ile bir araya geldi. Kanada Parlamentosu Senato Genel Kurulunda yapılacak olan Gıda Üretimi ve Güvenliği konulu, G-20 Ülkeleri Parlamento Başkanları Toplantısına katılmak üzere Ottawa'ya gelen Şahin, Kanada Parlamentosunu ziyaret etti. Şahin, Parlamento binası önünde Kanada Senato Başkanı Noel Kinsella tarafından karşılandı. Şahin'e Parlamento binasını ve Senato Genel Kurul Salonunu gezdiren Kinsella, tarihi Parlamento binası ile ilgili bilgi verdi. Daha sonra Kinsella ve Şahin, Parlamentoda bir süre baş başa görüştü. Şahin'in Ramazan ayını kutlayan Kinsella, böyle özel bir ay içerisinde Kanada'ya geldiği için Şahin'e teşekkür etti. Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı olarak devam etti. Görüşmenin ardından, Şahin Parlamento Şeref Defterini imzaladı. Şahin, daha sonra, Kinsella'nın katılımcı heyetler onuruna verdiği resepsiyona katıldı.