-ŞAHİN: ''KAMUSAL ALAN TARTIŞMALARINI BIRAKALIM'' ASTANA (A.A) - 09.10.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Türkiye'de uzun yıllardır yaşanan sorunları çözme konusunda bir mutabakata doğru gidildiğini belirterek, ''Kamusal alandı, değildi'' tartışmalarının geride bırakılması gerektiğini söyledi. Şahin, Kazakistan'ın başkenti Astana'dan ayrılmadan önce, ziyaretini gazetecilere değerlendirdi. Kazakistan'da, ''dostları, arkadaşları ve kardeşleri'' ile görüşmeler yaptığını belirten Şahin, ''Burası bizim ana yurdumuz'' dedi. Şahin, Türk iş adamlarının yatırımlarında, zaman zaman uygulamadan kaynaklanan sorunların çıktığına işaret ederek, bu sorunları Kazakistanlı yöneticilere ilettiğini belirtti. Şahin, sorunların giderilmesi için bir komite kurulabileceğini söylediğini ifade etti. -KAMUSAL ALAN TARTIŞMALARI- TBMM Başkanı Şahin, ''Türkiye'de kamusal alan tartışmaları yaşanıyor. Sizce kamusal alan nerede başlar nerede biter'' sorusu üzerine, bu soruyu muhataplarının cevaplaması gerektiğini söyledi. Meclis Başkanı olarak kamusal alanın sınırını kendisinin çizmeyeceğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu: ''Şu memnuniyet vericidir: İktidar, muhalefet, Türkiye'de yaşanan sorunların çözümü konusunda fikir egzersizi yapıyor. 'Artık bu çağda, üniversitelerde 18 yaşını bitirmiş kızların kılığına kıyafetine karışmak uygun değildir, hatta bu çağ dışı bir uygulamadır' diyor. İktidar, muhalefet bunu söylüyorsa demek ki Türkiye'de uzun yıllardır yaşanan sorunları çözme konusunda bir mutabakata doğru gidiliyor. O nedenle 'kamusal alandı, değildi' bu tartışmaları geride bırakalım. Bazı şeyler kendiliğinden çözüm yoluna girebiliyor. Hatta bu konuda Anayasa değişikliğine, yasal değişikliğe bile ihtiyaç olmadan bazı sorunların çözüldüğünü ve çözülebildiğini görüyoruz. Bundan büyük memnuniyet duyuyorum. Referandum sürecinde halkımızın ortaya koyduğu iradeden herkes gerekli sonuçları çıkarmıştır diye düşünüyorum. Bu sonuçlara bağlı olarak Türkiye, demokrasisini daha da güçlendirme, temel hak ve özgürlük alanını daha da genişletme konusunda önemli bir imkan yakaladı. Bunu en iyi şekilde kullanmalıyız diye düşünüyorum.''