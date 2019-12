-Şahin, kadın vekillerle bir araya geldi ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı ile ilgili parlamento desteğini çok önemsediklerini belirterek, ''Ayağı yere basan, yaşam hakkını koruyan ve kadının yaşamını kolaylaştıran her türlü çalışmanın arkasındayız, yanındayız, destekçisiyiz. Uygulamalarda daha az sıkıntının yaşanabilmesi için bu çalışmaları, katılımcılığı, iletişimi çok önemsiyoruz'' dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Dedeman Otel'de, CHP ve MHP'li kadın milletvekilleriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Bakan Şahin, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, parlamentonun yeni dönemde birçok sorun alanına çözüm bulmasını temenni ettiğini söyledi. Özellikle son 10 yılda parlamentoda kadın, engelliler, yaşlılar, aile ve sosyal yardımlaşmayla ilgili olarak muhalefetle birlikte hareket etmeyi başardıklarını ifade eden Şahin, ''Toplumsal sorun olarak gördüğümüz kadın meselesini de partiler üstü bir mesele olarak görüp, çok önemli radikal kararları, Ceza Kanunu, İş Kanunu gibi çok önemli temel yasaları birlikte çıkarmayı başardık. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Toplantının, Bakanlığın yapısı ve yeni birimleriyle ilgili bilgi vermek amacıyla düzenlendiğini anlatan Şahin, Bakanlıktaki yeni yapılanmayla ilgili 2012 eylem planını hazırladıklarını, toplantıda bunları paylaşacaklarını, görüş ve önerileri alacaklarını bildirdi. Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı'nı da tartışacaklarını ifade eden Şahin, şöyle devam etti: ''Özellikle yaşanan olaylarda, yasanın hukuki alt zemininin zayıf kaldığı, hızlı şekilde kuvvetlendirilmesi gerektiğine inancımızdan dolayı kadının yaşam hakkını hızlı şekilde korumamız gerekiyor dedik. Önce taslağı hazırladık. 105 sivil toplum kuruluşuna gönderdik, 55 yerden şu anda geri bildirim geldi. Yaklaşık 10 gün boyunca bizim hukukçularımız, gelen bütün görüşleri tek tek inceledi. Bakan olarak, aile mahkemesi hakimleri, sivil toplum kuruluşları ve baro başkanlarıyla bunları değerlendirdik. Gelinen nokta olgunlaşmış sayılır ama parlamento desteğini çok önemsiyoruz. Maksimum katılımla en doğru yolu nasıl bulabileceğimiz düşüncesiyle toplantıyı yapmayı arzu ettik. Yasamız olgunlaştı, sizin değerlendirmelerinize hazır hale geldi. Görüşlerinizi aldıktan sonra Bakanlar Kurulu'na sevk edip, parlamento ve komisyon çalışmalarını sizlerle takip edip, bu süreci götürmek arzusundayız.'' -''Topyekun mücadele ve büyük bir zihinsel dönüşümle başarılır''- Basına kapalı devam eden toplantı sonrasında da açıklama yapan Bakan Şahin, toplantıda, CHP'li milletvekillerinin yasal altyapıya çalışarak geldiklerini ve ciddi anlamda kendilerine katkıda bulunduklarını belirterek, teşekkür etti. MHP'nin de görüşlerini yazılı olarak vereceğini bildirdiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti: ''Bakanlar Kurulu'na gitmeden önce parlamento içi desteği, onların vereceği katkıları çok önemsiyoruz. Milletvekili arkadaşlarımızı dinledik, söyledikleri bir takım hususları düzenlemeye koymuştuk, eksik olanları da koyacak şekilde talimatlandırdım. Ayağı yere basan, yaşam hakkını koruyan ve kadının yaşamını kolaylaştıran her türlü çalışmanın arkasındayız, yanındayız, destekçisiyiz. Uygulamalarda daha az sıkıntının yaşanabilmesi için bu çalışmaları, katılımcılığı, iletişimi çok önemsiyoruz.'' İki partinin milletvekillerine teşekkür eden Bakan Şahin, ''Bir hafta içinde onlardan gelen bilgiler doğrultusunda sürecin takibi yapılacak. İlgili müsteşar yardımcımız, gelen teklifleri değerlendirecek. Elimizde önemli bir yasal altyapı var. Avrupa Konseyinde Türkiye, İstanbul Sözleşmesi denilen, kadına yönelik şiddetle ilgili yasayı imzalayan ilk ülke oldu. O da uluslararası hukukta elimizi çok güçlendiriyor. Onu parlamentodan hızlı şekilde geçirdiğimizde, birçok sorun alanını, uluslararası hukuka da kendi yasal altyapımıza da uydurmuş oluyoruz'' diye konuştu. Hukuki temelin önemli olduğunu ama yeterli olmadığını belirten Şahin, ''Bu topyekun mücadele ve büyük bir zihinsel dönüşümle başarılacak bir sorun olarak karşımızda'' dedi. -''Toplumsal cinsiyet eğitimidir'- Bakan Şahin, BDP'li milletvekillerinin toplantıya katılmamasıyla ilgili soru üzerine, milletvekillerinin çoğunun yurt dışında olduğunun söylendiğini ancak onlarla da bir araya geleceklerini bildirdi. Şahin, ''Genelkurmay Başkanı ile 'erlerin koşarken tempo tutmak amacıyla söyledikleri sözlerle' ilgili görüşeceği açıklamasının'' sorulması üzerine de toplumsal cinsiyetle ilgili doğumdan ölüme, her aşamada, zihinleri olgunlaştıracak şekilde topyekun mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Yetişmiş erkeğe ulaşılacak yerlerden birinin de Genelkurmay olduğunu dile getiren Şahin, daha önce de er ve erbaşlara yönelik bir takım çalışmalar yapıldığını, özellikle doğum kontrol, sağlıklı üreme konularında eğitimden geçirildiklerini ifade etti. Diyanet İşleri Başkanlığı ile de yaptıkları önemli bir çalışmanın olduğunu bildiren Şahin, ''Hutbelerde, kadın erkek eşitliği, kadına yönelik şiddetle ilgili erkeklerin bakış açısını, otokontrolle kendi iç disiplinlerini sağlayacakları eğitim programı düşünüyoruz. Yetişmiş erkeğe nerede ulaşacaksak orada ulaşacak mekanizmaların bir sonucudur bu. Temel bir toplumsal cinsiyet eğitimidir. Burada söylemler, sloganlar da zihinleri arka planda besliyorsa bu da değiştirilmelidir. Bakış açımız budur'' diye konuştu. -''Üç çocuk önerisinden vazgeçsin''- CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan da toplantıda, yasa tasarısı hakkındaki görüşlerini bildirdiklerini ifade etti. Yasa taslağındaki bir takım eksikliklere dikkati çektiklerini anlatan Tarhan, ''Özellikle tedbir kararının alınmamasından doğan yaşam hakkı ve beden bütünlüğü ihlalleri konusunda ne tür bir tazmin yükümlülüğü öngörüldüğü sorusunu sorduk. Buna ilişkin bir eksiklik olduğunu değerlendirdiler'' diye konuştu. Kadına yönelik şiddetin azalmasının yolunun zihniyet değişikliği olduğunu belirten Tarhan, küçük çocuklara, kadın ve erkeğin eşit olduğu fikrinin aşılanması, bu konuda gerekirse dersler verilmesi gerektiğini bildirdi. Yasa tasarısındaki teknik eksiklikler konusunda da önerileri olduğunu ifade eden Tarhan, ''Ancak en önemli şey zihniyet değişikliği. Sayın bakana özellikle rica ettim, sayın başbakan kadınların en az üç çocuk doğurması konusundaki önerisinden bir an önce vazgeçsin. Kadını, kadın bedenini sadece bir meta olarak gören, gösteren bu zihniyettir ki toplumda kadına olan şiddeti çağırmaktadır. Ayrıca kolluğa da kadını korumama algısı vermektedir ki asıl tehlikeli olanın bu olduğuna işaret ettim'' diye konuştu.