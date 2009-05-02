Şahin kabine dışı kaldı gensoru düştü

Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan kabine listesinde Mehmet Ali Şahin bulunmazken, Meclis’in gündeminde bu hafta CHP’nin Şahin hakkında verdiği gensoru bulunuyordu. Şahin’in kabine dışı kalması nedeniyle gensoru da düşmüş oldu.



Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan kabine listesinde Mehmet Ali Şahin bulunmazken, Meclis’in gündeminde bu hafta CHP’nin Şahin hakkında verdiği gensoru bulunuyordu. Şahin’in kabine dışı kalması nedeniyle gensoru da düşmüş oldu.



Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan kabine değişikliği CHP’nin Mehmet Ali Şahin’in Adalet Bakanlığı’ndaki uygulamaları ile ilgili gensoru önergesinin de düşmesine neden oldu. CHP Mehmet Ali Şahin hakkında “İletişimin ülke genelinde sınırsız tespiti, yargıç-savcıların iletişimin tespiti ve dinlenmesi ile Deniz Feneri olarak adlandırılan davanın Türkiye’deki asıl faillerine ulaşılması konularında görevini kötüye kullandığı” gerekçesiyle dün gensoru önergesi vermişti.

