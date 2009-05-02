T24 LogoT24 Logo
Politika

Şahin kabine dışı kaldı gensoru düştü

02 Mayıs 2009 05:22

Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan kabine listesinde Mehmet Ali Şahin bulunmazken, Meclis’in gündeminde bu hafta CHP’nin Şahin hakkında verdiği gensoru bulunuyordu. Şahin’in kabine dışı kalması nedeniyle gensoru da düşmüş oldu.

Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan kabine listesinde Mehmet Ali Şahin bulunmazken, Meclis’in gündeminde bu hafta CHP’nin Şahin hakkında verdiği gensoru bulunuyordu. Şahin’in kabine dışı kalması nedeniyle gensoru da düşmüş oldu.

Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan kabine değişikliği CHP’nin Mehmet Ali Şahin’in Adalet Bakanlığı’ndaki uygulamaları ile ilgili gensoru önergesinin de düşmesine neden oldu. CHP Mehmet Ali Şahin hakkında “İletişimin ülke genelinde sınırsız tespiti, yargıç-savcıların iletişimin tespiti ve dinlenmesi ile Deniz Feneri olarak adlandırılan davanın Türkiye’deki asıl faillerine ulaşılması konularında görevini kötüye kullandığı” gerekçesiyle dün gensoru önergesi vermişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24