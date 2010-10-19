-ŞAHİN, JAPONYA'DA TÜRK ŞEHİTLERİNİ ANDI KUŞİMOTO (A.A) - 19.10.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, 120 yıl önce fırtınaya yakalanarak batan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olanlar için düzenlenen anma törenine katıldı. Bu sabah trenle Osaka'dan Kuşimoto'ya geçen Şahin, burada Kuşimoto'nun bağlı olduğu eyaletin valisi Yuşinobu Nişaka ve öteki yerel yetkililer tarafından karşılandı. Karşılamada, Türk ve Japon bayrakları taşıyan çocuklar, sevgi gösterisinde bulundu. Şahin, daha sonra şehitler için düzenlenen törene katıldı. Törende, şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, iki ülke ulusal marşları çalındı. Şahin, şehitliğe çiçek bıraktı. Törende daha sonra, Kuşimoto halkından oluşan yaşlılar korosu şehitler için bestelenen ''Ertuğrul Ağıtı''nı seslendirdi. TBMM Başkanı Şahin, tören alanında bulunan yerel halka hitaben yaptığı kısa konuşmada, 120 yıl önce Kuşimoto açıklarında meydana gelen kazada, 587 Türk denizcinin hayatını kaybettiğini anımsattı. Şahin, şöyle devam etti: ''Kurtulan 69 denizciye atalarınız sahip çıkmıştı. Bu kaza, iki ülke halkları arasında güçlü dostluk bağlarının kurulmasına vesile olmuştu. Burada hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Sizlere de şükranlarımı sunuyorum. 120 yıl önce başlayan bu dostluk bağlarının gittikçe güçlendiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Şehitlerimizi unutmayız, unutamayız. Bizim duygularımızı sizin de yaşadığınızı görmek bizi mutlu ediyor. Şehitler anısına seslendirdiğiniz eseri de duygu yoğunluğuyla dinledim. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah ne Japon ne Türk halkına ne de hiçbir insanoğluna bu tür acıları bir daha yaşatmasın. Yaşasın Türk-Japon dostluğu ve işbirliği.'' Şehitlikte bulunan Atatürk heykelini ziyaret eden Şahin, gemi kalıntılarının yer aldığı müzeyi gezerek, şeref defterini de imzaladı. Japon gazetecilerin sorusu üzerine, coğrafi olarak Kuşimoto'yu etkileyici bulduğunu söyleyen Şahin, ''Burada ayrıca, Türkiye ile Japonya arasında coğrafi olarak uzun mesafe olmasına rağmen kalplerimizin ne kadar yakın olduğunu gördüm. Şehitlerimize en az bizim kadar sahip çıkan Japon halkına şükranlarımızı sunuyorum. Bu şehitler aynı zamanda sizindir'' dedi. Eyalet Valisi Nişaka ve yerel yetkililerin onuruna verdiği yemeğe katılan Şahin, daha sonra görselliğiyle ünlü Haşiqui-İwa kayalıklarını da gezdi.