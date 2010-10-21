-ŞAHİN, JAPONYA İMPARATORU AKİHİTO TARAFINDAN KABUL EDİLDİ TOKYO (A.A) - 21.10.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Japonya İmparatoru Akihito tarafından kabul edildi. Japonya İmparatorluk Sarayı'nda gerçekleşen kabulde, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Sermet Atacanlı da hazır bulundu. Kısa süre görüntü alınmasına izin verilen kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulden önce ise Şahin, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Takahiro Yokomichi ve Japonya Üst Meclisi Başkanı Takeo Nishioka ile ayrı ayrı görüştü. Şahin'in Yokomichi ile görüşmesi kısa süre görüntü alınmasının ardından basına kapalı yapıldı, Nishioka ile görüşmesi ise basına açık gerçekleşti. Nishioka, görüşmede, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasında her alanda dostane ve sıcak ilişkilerin olduğunu söyledi. Şahin ise Japonya'ya yaptığı ziyaretten memnun olduğunu belirtti. Türkiye ile Japonya'nın, Asya'nın iki farklı ucunda, geleneklerine bağlı ancak modern hayat konusunda önemli başarılar kazanan, iki dost ülke olduğunu kaydeden Şahin, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğine inandığını kaydetti. Türkiye ve Japonya'nın, G-20 üyesi olduğunu anımsatan Şahin, iki ülkenin hem bu birlik kapsamında hem de uluslararası diğer alanlardaki görüşlerinin birbirine benzer olduğunu vurguladı. Şahin, ticari alandaki ilişkilerin, mevcut potansiyelin gerisinde olduğunu ifade ederek, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın kasım başında yapacağı Japonya ziyaretiyle ticari ilişkilerin daha da gelişeceğine inandığını dile getirdi. Japonya'nın, Türkiye'de büyük projeler gerçekleştirme konusunda son derece başarılı olduğunu ifade eden Şahin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Japon firmaları tarafından yapıldığını, Japon firmalarının Marmaray projesini de yürüttüğünü anımsattı. Şahin, Türksat uydu projesi ve nükleer santral konusuna Japon firmalarının sıcak baktığını vurgulayarak, ''Şartlar uygun olursa, bu projelerin de Japon firmaları tarafından gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz'' dedi. TBMM Başkanı Şahin, Yokomichi'nin Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatarak, Nishioka'yı da Türkiye'ye davet etti. Ziyaretler sırasında Şahin, Temsilciler Meclisi ve Üst Meclis Genel Kurul Salonlarını da gezdi.