-ŞAHİN: ''İSTİFA DEMİR'İN KENDİ TAKDİRİ'' TBMM (A.A) - 12.05.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''YGS'de şifre'' iddialarıyla ilgili olarak takipsizlik kararı vermesinin savcının kendi takdiri olduğunu belirterek, ''(ÖSYM Başkanı) istifa eder mi etmez mi kendi takdiridir. Meclisimizin dışındaki kurumların kendi iç işlerine karışmamız, yol göstermemiz doğru olmaz''dedi. Şahin, Mecliste yeni halkla ilişkiler binasının temel atma törenin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ''YGS'de şifre'' iddialarıyla ilgili savcılığın takipsizlik kararını nasıl değerlendirdiği sorusuna Şahin, ''Yargının vermiş olduğu bir kararı olumlu veya olumsuz bir düşünceyle değerlendirmedim şu ana kadar. Savcının kendi takdiridir. Tabii YÖK de herhalde savcılığın yazısı üzerine konuyu değerlendirici bir karar alacaktır. Bütün bu süreçleri takip edelim. Benim bir değerlendirme yapmam, 'iyi oldu, kötü oldu' gibi bir şey söylemem pek doğru olmaz. Bizim dışımızda devam ediyor. Süreci takip ediyoruz. Ben de bir veli olarak takip ediyorum'' dedi. Şahin, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konuyla ilgili değerlendirmesini hatırlatması üzerine, ''Ben de rahatsızım. Yasalar ÖSYM Başkanı'nın nasıl atanacağı konusunda herhalde bir usul belirlemiştir. Nasıl görevden alınacağına dair usul belirlenmiştir. İstifa eder mi etmez mi kendi takdiridir. Meclisimizin dışındaki kurumların kendi iç işlerine karışmamız, yol göstermemiz doğru olmaz'' karşılığını verdi. Bir gazetecinin, ''Bir veli olarak soruyorum, sizce istifa etmeli mi?'' sorusu üzerine Şahin, herhangi bir kişinin istifa edip etmeyeceğinin kendi iradesinde olduğunu söyledi. Şahin, ''Benim kendisine yol göstermem doğru olur mu?'' dedi. Şahin, ''Devlet Bakanı Hayati Yazıcı adına atılan bir mail var. Dün kendisinden bir açıklama geldi. Siz süreci nasıl yorumluyorsunuz'' sorusunu ise ''Hayati Bey'in açıklamalarını ben de sizlerin haberlerinden okudum. Sanıyorum televizyonda da haber yapılmıştı. Benim bu konularla ilgili hiçbir bilgim yok. 'Adıma yapılmış bir komplo olabilir' diye açıklama yaptı. Kim yapmış, nasıl yapmış bunların araştırılarak kamuoyunun aydınlatılmasında yarar olduğunu düşünüyorum'' diye yanıtladı. ÖSYM Başkanı hakkında soruşturma açılmasına gerek olup olmadığı sorusuna Şahin, ''Böyle bir yetkim yok ki bana niye soruyorsunuz? Tamamen YÖK'ün yetkisinde'' karşılığını verdi.