-Şahin: ''İlişkiler sevgi zeminine oturacak'' YÜKSEKOVA (A.A) - 13.09.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dilimli barajında inceleme yaptı. Van'dan askeri helikopterle Yüksekova ilçesine gelen Bakanlar, Hakkari Valisi Muammer Türker ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Dilimli Barajı şantiyesinde, basına kapalı brifing alan bakanlar, daha sonra inşaatta incelemede bulundu. Bakan Şahin terörle mücadelenin değişik şekilleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Terörle mücadele sadece silahlı mücadele değildir. Terörle mücadelede, bu bölgede terörün etkisiyle zaman zaman aksayan devlet ve millet arasındaki normal ilişkilerin tekrar sağlık zemine oturtulması lazım. Silahlı mücadelemiz devam edecek, ediyor. Ve çok etkin bir şekilde devam ediyor, edecek. Ama onun yanında devletin bu bölgeye olan bakışını ve bu bölgeye olan değer verme duygusunu ve bu bölge insanına olan sevgisini, şefkatini göstermek için her türlü hizmet, başka bölgelerden daha fazla bir şekilde buralara yapılıyor. Şu anda bulunduğumuz baraj sahası bunun bir örneği.'' Bu yapılanların, aslında belediye yönetimleri tarafından yapılması gereken hizmetler olduğunu vurgulayan Bakan Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bunu halkımızla paylaşmak istiyorum. Birebir paylaşacağız. Hem medya aracılığı ile hem de birebir kahvehanelerde ve kıraathanelerde bunu paylaşacağız. Her yerde belediyeler modern şehirler yaparken, nedense buralara gönderdiğimiz paralarımız, ne yola ne de suya dönüşüyor. Suyu olmayan bir Hakkari merkez. Suyu ve kanalizasyonu olmayan bir Yüksekova merkez. Dolaysıyla terör bağlamında devlet bu bölgeye pozitif bir ayrımcılık yaparak, daha fazlasını hızlı bir şekilde getirmenin kararlığı ve gayreti içerisinde. İnanıyoruz ki terör hadiselerinden dolayı aksayan devlet ve millet ilişkilerini yeniden sağlıklı bir şekilde sevgi zeminine oturtacağız. Bu ülkede en batıdan en doğuya kadar her yerde Türkiye Cumhuriyeti devleti vardır ve bu topraklarda yaşayan herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu birer vatandaşıdır. Bu duyguyu yeniden ayağa kaldıracağız. Başka da çaremiz yoktur. Devletle savaşmak isteyen akılsızlar, beyinsizler, insafsızlar, izansızlar da bunu anlayacaklardır. Anlayıp, anlamamak onların işi. Ama burada işinde gücündeki masum vatandaşımızın, bizim saygı duyduğumuz insanımıza layık olduğu hizmeti her şeye rağmen buraya getireceğiz. Bu bölgedeki belayı def edeceğiz. Bunu sadece silahlı mücadeleyle değil güvenlik hizmetleri ile değil yatırımlarla, suyla, kanalizasyonla, işsizliği önleyici tedbirlerle yapacağız.'' Bakan Şahin ve Eroğlu daha sonra şantiye şeref defterini imzaladı. Bu sırada Bakan Şahin'in yanına gelen Metin Dursun isimli vatandaş, geçmiş yıllarda geçirdiği bir kazadan dolayı kendisine para cezası geldiğini belirterek, yardım istedi. Bakan Şahin, vatandaşın sorununu dinledikten sonra, gömlek cebinden görülen sigara paketini alarak, sigarayı bırakması durumunda kendisine yardımcı olabileceğini söyledi. Metin Dursun'dan sigarayı bırakma sözü alan Bakan Şahin, paketi de yanına alarak bölgeden ayrıldı.