Şahin: Hükümetin gündeminde af yok

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, geçmişte çıkarılmış olan afların suç ve suçluyu artırdığını belirtti



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısının 100 bini aşması konusunda, “Bunun sosyo ekonomik nedenleri olabilir. Nüfus artışıyla da ilgisi olabilir. Ancak bana göre asıl neden suç ve suçluyla mücadeledeki başarıdır” dedi. Şahin, geçmişte çıkarılan afların suç ve suçluyu artırdığını belirterek, “‘Nasıl olsa af çıkacak’ diyerek suç işlemeyi düşünenler şunu iyi bilsin, hükümetin ve bakanlığımın gündeminde af yok” diye konuştu.



Bakandan adliye ziyareti



Ankara Adliyesi’ni ziyaret ederek yargıç ve savcıların geçmiş bayramını kutlayan Şahin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Şahin, kamuoyunda ‘Rahşan affı’ olarak bilinen Şartla Salıverme Yasası’nın yürürlüğe girdiği 1999’dan bu yana cezaevindeki tutuklu ve hükümlü sayısının ilk kez 100 binin üzerine çıkması konusunda şöyle konuştu:

“Bunun sosyo ekonomik nedenleri olabilir. Nüfus artışıyla da ilgisi olabilir. Ama bana göre asıl neden, suç ve suçluyla mücadelede son yıllarda gösterilen başarı. Endişeye gerek yok. Bakanlık olarak her türlü tedbiri alıyoruz.

Süratle modern tarzda ceza infaz kompleksleri yapıyoruz. Türkiye’nin birçok yerinde şu anda inşaatları süren ceza infaz kurumlarımız var. Projesi bitmiş, ihale aşamasına gelmiş olanlar var. Ayrıca nüfusumuza oranla bizim cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı, AB üyesi ülkelerle kıyasladığımızda onların altında kalıyor. Yani Türkiye’de 100 bin kişide kaç kişi cezaevinde kalıyor diye sorduğumuzda bu rakam 130 civarındadır. Ama İngiltere’de, Almanya’da, Fransa’da, Amerika’da bunun çok üzerindedir. Ama biz bunu dahi yüksek görüyoruz.”

