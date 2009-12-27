Şahin: Hukuk dışına çıkmak yok

T24 - Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a yönelik suikast iddialarının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili olarak “Her şey hukuk sınırları içerisinde cereyan edecektir” dedi.



TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, gazetecilerin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a yönelik iddialar sonrasında gelişen süreci değerlendirdi.



Şahin, “Yargının üzerinde çalıştığı ve ilk soruşturmaların gizli olması dolayısıyla bir değerlendirme yapmanın hiçbir zaman isabetli olmadığı düşüncesindeyim. Türkiye tabii ki bir hukuk devletidir, her şey hukuk sınırları içerisinde cereyan edecektir. Sonucunu gördükten sonra değerlendirme yapılır'' dedi.



Meclis Başkanı Şahin, asker ve polis arasında gerginlik olduğu yönündeki iddialar konusunda ise "Bunlara katılmak mümkün değil, güvenlik güçlerimiz görevlerini yaparlar. Gerektiğinde birbirleri ile yardımlaşırlar. Hepsinin de görevi Türkiye'de güvenliği ve huzuru sağlamak" şeklinde konuştu.