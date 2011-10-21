Şahin: Hedefimiz terör örgütünü bitirmek

T24 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 25 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin olarak "İstihbaratta zaafiyeti olabilir. O bölge dünyanın sayılı zor coğrafyalarından birisi. Çukurca'daki hava şartları Ankara'daki gibi değil" dedi.







İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, NTV Ankara Temsilcisi Nilgün Balkaç’ın sorularını yanıtladı.



Şahin’in konuşmasından satır başları şöyle:



"Önceki gece hem şehir merkezinde hem de Çukurca’da güvenlik güçlerimize hain saldırı yaşadık. 24 Mehmetçiğimizi şehit verdik, 18 askerimiz de yaralandı. Helikopterden araziye inen bir askerimizi daha şehit verdik, bir askerimiz de yaralandı. Şehit sayımız 25 oldu.



Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları bölgededir. Kuzey Irak bölgesinde arama, tarama ve etkisizleştirme operasyonu devam ediyor. Genelkurmay bu konuda bilgi verdi. Devam eden operasyonla ilgili net bilgi paylaşmamız şu an mümkün değildir.





'Hedef terör örgütünü bitirmektir'



Yapılmış en kapsamlı operasyondur. Operasyonların nihai hedefi, terör örgütünün varlığını bitirmeye yöneliktir. Bu örgüt sadece belli alanda bulunmuyor. Ağırlıklı olarak Kandil, Mahmur’dadır. Ülke içinde de terör unsurları bulunmaktadır. Yeniden teşkilatlanması mümkündür. İç güvenliliği sağlamaya yönelik bir operasyondur. Bir ülkenin coğrafyasını ilgilendirdiği için sınırötesi bir operasyondur.





'Kandil'de bazı köyle boşaltıldı'



Kuzey Irak’ın bölücü terör örgütünü barındırmama konusunda Türkiye’ye desteği var. Bölücü örgütle mücadelede mütabakat sözkonusudur. Kandil çevresindeki bazı bölgelerin kısmen boşaltıldığına yönelik bilgi var.





'Somut adımlar konusunda ABD'yle anlaştık'



ABD, Türkiye ve Irak arasında üçlü mekanizma anlaşması var. ABD'yle daha somut adımların atılması konusunda mutabakata vardık.



Türkiye’nin dış politikasındaki gelişmeler bazı grupları etkileyebilir. Terör örgütünün saldırılarını tamamen dış güçlerin vereceği moral ve maddi desteğe bağlamak, merkezden görmeme yanlışlığına götürür. Terör örgütü vardır ve saldırılarına devam etmektedir.





'Destek almadan rahat hareket edemez'



Yerleşim yerlerinden destek alması zaman zaman mümkün. Destek almadan bu kadar rahat hareket edemez. Ancak oradaki her vatandaşımızın destek verdiğini söyleyemeyiz.





'Terör örgütüne avantaj, askere dezavantaj'



İstihbaratta zaafiyeti olabilir. O bölge dünyanın sayılı zor coğrafyalarından birisi. Çukurca'daki hava şartları Ankara'daki gibi değil. Dün sabah helikopter uçuşları bile yapılamadı. Dik araziler, kayalıklardan oluşan bir bölgedir. Terör örgütlerine avantaj, güvenlik güçlerimize bir dezavantajdır. Terör örgütü illegal bir örgüttür. Bir tarafta hukuki bir yapı, diğer tarafta hiçbir kural tanımayan illegal bir terör örgütü var. Terör örgütün kural, kanun ve hukuku yoktur.



Terör ögütünün acımasızlığı yüzünden onlara istemeden lojistik yardım veren vatandaşlarımız var. İsteyerek yardım edenler de var. Bunları ayırmaya çalışıyoruz.





'Profesyonel asker sayısı 50 bine çıkacak'



5 bin kişi profesyonel sınır birlikleri olarak eğitilecek, gelecek ilkbaharda göreve başlayacak. Sınır güvenliğimizin profesyonel birlikler tarafından korunacaktır. Bu sayı 50 bine kadar çıkacaktır.





'Jandarma ve polisin işbirliği şart'



Jandarma ve polisimiz bu ülkenin tarihi değerde birimleridir. TSK’nın tarihi daha eskilere gider. Jandarma ve polisimiz işbirliği her zaman sözkonusudur. Aslolan herkesin alanından sorumlu olmasıdır. Şehirde yaşayıp köyde suç işleyen, köyde yaşayıp şehirde suç işleyenler olabilir. Köy- şehir, jandarma-polis ayrımı olmaz. İşbirliği şarttır. Polis ve jandarmamız birlikte çalışmanın çok güzel örneğini vermektedir. Alan ayrımı gözetmeksizin birlikte operasyonları vardır. Çukurca’daki saldırıda polis ve jandarma kol kola operasyon gerçekleştirmiştir.





BDP'lilerin açıklamaları



BDP, Siyasi Partiler Kanunu’na göre kurulmuş bir partidir. Bazı şeylerin sözde ve özde olması önemlidir. Hukukun imkanlarından oluşmuş bir siyasi partidir. Selahattin Demirtaş, Başbakan Erdoğan’ın ‘Herkes terör örgütüyle arasına mesafa koymalıdır’ sözüne karşılık ‘PKK’yla aramıza mesafe koyalım da yüzde 90 oy tabanımızı mı kaybedelim’ demiştir. Aysel Tuğluk, 'BDP, KCK, Apo biraradınlığından bahsetmek bilinen bir sırrı ifşa etmektedir' demiştir.





'OHAL'siz çözmeliyiz'



OHAL bir anayasal kurumdur. Gerektiğinde başvurulabilir. OHAL’i şimdilik düşünmüyoruz. Normal zamanın tedbirlerinin alınması gerektiğini düşünüyoruz. OHAL amacının dışında uygulanmıştır. OHAL doğru uygulansaydı, böyle bir tavır almazdık. 'Gelmelidir, gelsin' desem çok farklı bir anlamı olur. OHAL gelmeden çözmeliyiz."





