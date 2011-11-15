T24 LogoT24 Logo
Politika

Şahin hakkındaki gensoru önergesi görüşülüyor  TBMM (A.A)

15 Kasım 2011 21:39

-Şahin hakkındaki gensoru önergesi görüşülüyor  TBMM (A.A) - 15.11.2011 - TBMM Genel Kurulunda, BDP'nin, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında verdiği gensoru önergesinin görüşülmesine başlandı.  Genel Kurulda, CHP'nin grup önerisinin reddedilmesinin ardından gündeme geçildi. BDP'nin, İçişleri Bakanı Şahin hakkında, ''polis devleti uygulamalarıyla hukuk devletini yok saydığı, Anayasayı ihlal ettiği, seçilmiş siyasetçileri hedef aldığı, gözaltı ve soruşturmalarda partizanca davrandığı, milletvekillerine pervasızca saldırdığı, Van depreminde merkez idare ve yerel yönetimlerin ortak çalışmasını, yardımlarını engellediği, görevini kötüye kullandığı, açıklamalarıyla, gaflarıyla devlet adamlığı ciddiyetini ayaklar altına aldığı, vatandaşın can ve mal güvenliğini riske soktuğu'' gerekçesiyle verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmamasına ilişkin görüşmelerde ilk sözü, önerge sahibi olarak Grup Başkanvekili Hasip Kaplan aldı.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24