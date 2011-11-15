-Şahin hakkındaki gensoru önergesi görüşülüyor TBMM (A.A) - 15.11.2011 - TBMM Genel Kurulunda, BDP'nin, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında verdiği gensoru önergesinin görüşülmesine başlandı. Genel Kurulda, CHP'nin grup önerisinin reddedilmesinin ardından gündeme geçildi. BDP'nin, İçişleri Bakanı Şahin hakkında, ''polis devleti uygulamalarıyla hukuk devletini yok saydığı, Anayasayı ihlal ettiği, seçilmiş siyasetçileri hedef aldığı, gözaltı ve soruşturmalarda partizanca davrandığı, milletvekillerine pervasızca saldırdığı, Van depreminde merkez idare ve yerel yönetimlerin ortak çalışmasını, yardımlarını engellediği, görevini kötüye kullandığı, açıklamalarıyla, gaflarıyla devlet adamlığı ciddiyetini ayaklar altına aldığı, vatandaşın can ve mal güvenliğini riske soktuğu'' gerekçesiyle verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmamasına ilişkin görüşmelerde ilk sözü, önerge sahibi olarak Grup Başkanvekili Hasip Kaplan aldı.