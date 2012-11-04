Eurovision’da cinsiyet tartışması

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’in, "Hadise çok kapris yaptı. 2009’dan beri bu yüzden Eurovision’da kadın solist istemedim" şeklindeki ifadesi bazı kadın sanatçılarının tepkisine neden oldu.

TRT Genel Müdürlüğü tarafından, her yıl yaşanan tartışmaların son bulması amacıyla 23 yıl aradan sonra Eurovision Şarkı Yarışması 2. Özel Danışma Kurulu toplantısını organize ettiği bildirildi.

Şahin, toplantıdaki 2. konuşmasında 2009 yılı Eurovision temsicimiz Hadise’nin kaprisleri nedeniyle kendilerini bunalttığını ifade etti. Ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hadise çok kaprisliydi. Giydiği kıyafetin rengini bile bize söylemedi. Sahne dekoru da kırmızı olunca çekim ekibiyle sorun yaşadık. Ayrıca odasından hiç çıkmadı. 2009’dan beri bu yüzden kadın solist istemedim."

İşte Şahin'in sözlerine bazı sanatçıların verdiği tepki:

Semiha Yankı:

Bana basma giydirdiler

"Çok üzücü ve talihsiz bir açıklama olmuş. Hâlâ bu tip bakışlar, cinsiyet ayrımcılığı var mı? Hâlâ bunları mı konuşuyoruz? Gerçekten inanamıyorum. Ben yıllardır TRT’nin bana giydirdiği basma elbiseyi konuşuyorum. Buna ne diyecekler? Onların eline bıraktık, onlar da bana basma elbise giydirdi. Türk kadını bu mudur?"

Sibel Tüzün:

Talihsiz bir açıklama

"Hangi sebeple olursa olsun, müzikte cinsiyet ayrımcılığı diye bir şey söz konusu olmamalı. Kadın şarkıcıların ülkemizi temsil etme hakkını ellerinden alamazsın. Çok saçma ve talihsiz bir açıklama olmuş."

Emel Müftüoğlu:

Bu mantık çok saçma

"Böyle saçma bir açıklama olur mu? Kişiliğin kadın ya da erkeklikle ilgisi yok ki! Bunu yapan bir erkek de olabilir. Bu mantık çok saçma. Bu tartışılacak bir konu bile değil."