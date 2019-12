Şahin: Gündemimizde af yok

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, TCK'nın etkin pişmanlıkla ilgili maddesinin hala yürürlükte olduğunu belirterek, "Şu an itibarıyla Adalet Bakanlığının gündeminde böyle bir konu yer almamaktadır. Ülkemizin, milletimizin menfaati neyi gerektiriyorsa o doğrultuda hep birlikte hareket ederiz" dedi.





TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, "DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün grup toplantısında Kürtçe konuşmasıyla ilgili takipsizlik kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Adalet Bakanı olarak yargının aldığı hiçbir kararı değerlendirmem" karşılığını verdi.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un açıklamalarının ardından TCK'nın 221. maddesine ilişkin değerlendirmeleri hatırlatan bir gazetecinin "Basında, 221. maddede değişiklik yapılacağı haberleri var" demesi üzerine Şahin, şunları söyledi:



"Dün bana bu soru İstanbul'da soruldu. Böyle bir konunun Adalet Bakanlığı olarak şu an itibarıyla gündemimizde olmadığını ifade etmiştim. Genelkurmay Başkanımız, basın toplantısında bu konuyla ilgili de görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. Ancak biz, Hükümet olarak bu tür önemli konuları, basın aracılığıyla konuşmayız. Genelkurmay Başkanımız ve silahlı kuvvetlerimizin yetkilileri ile bir araya geldiğimiz önemli kurullarımız var. Bu kurullarda bunları tartışırız. O nedenle benim şu aşamada bir değerlendirme yapmam kişisel olarak doğru olmaz. Sanıyorum, Genelkurmay Başkanımız bunu gerek Terörle Mücadele Yüksek Kurulu gerekse MGK toplantısına da getirir, oralarda bunlar değerlendirilir. Ülkemizin, milletimizin menfaate neyi gerektiriyorsa o doğrultuda hep birlikte hareket ederiz."



Şahin, bir gazetecinin, "Sizce etkin pişmanlığın uygulamasında bir sorun var mı?' sorusuna da şöyle yanıtladı:



"Bu maddeden yararlanan terör örgütü mensupları var. Ancak, sayının azlığı eleştirilebilir. Hala bu madde yürürlüktedir ve geçerlidir. Şu anda bile bu maddeden yararlanma kapısı açıktır. Yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusu, benim tek başıma vereceğim bir karar değildir. Adalet Bakanlığının şu an itibariyle gündeminde böyle bir konu yer almamaktadır. Ama devletimizin ilgili kurulları ve kurumları, bunu gerektiğinde konuşur ve bir sonuca varabilir."



Bir milletvekilinin soru önergesi üzerine, maddeden yararlananlarla ilgili bilgi verdiğine işaret eden Şahin, "Rakamı tam hatırlamıyorum. Yararlananlar olduğunu biliyorum. O cevabı çıkarttıktan sonra size gerçek rakamı verebilirim" diye konuştu.



Şahin, "Yararlananların rakamı az mı?" sorusuna ise "Bu değerlendirilir. Kimisine göre azdır, kimisine göre normaldir. Ben tabii hepsinin yararlanmasını arzu ederdim" cevabını verdi. Şahin, "Maddede ihbar ve pişmanlık ifadeleri yer alıyor. Bunlardan vazgeçilebilir mi?" sorusunu da "Maddenin içeriğiyle ilgili, 'şöyle olsun, böyle olsun, çıksın, çıkmasın, ilave yapılsın' diye bir tartışma içine girmem" karşılığını verdi.