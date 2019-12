-Şahin: Gizlice engelleme söz konusu ANKARA (A.A)- 26.10.2011- İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ''Terör örgütünün, bu ülkede ve bu millete karşı mücadelesi, dağda silahlı mücadelenin veya şehirde bombalı mücadelenin yanında, bu konularda da yalan haberleri yayarak bir takım asparagas haberleri yayarak, oluşturarak veya Van'da izlediğimiz gözlediğimiz gibi, olmayan talebi oluşturarak, talep patlaması yaparak, adeta yardımın yetersizliği gibi bir algılamayı oluşturmak şeklinde de devam etmektedir. Fark ettirmeden gizlice bir engelleme söz konusudur. Onu da istihbarat makamlarımız takip etmektedir'' dedi. İçişleri Bakanı Şahin, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan İngiltere İçişleri Kadın ve Eşitlik Bakanı Theresa May'ı makamında kabul etti. Yasa dışı göçü önleme alanında ortak deklarasyona imza atan iki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Şahin, gazetecilerin, Van merkez ve Erciş'te yardımların yetersizliği konusunda terör örgütü mensuplarının depremzedeler üzerinde propaganda yaptığına ilişkin iddiaları anımsatması üzerine, şöyle konuştu : ''Terör örgütünün tabiatı gereği, özelliği gereği o bölgede felaketin istismarını yapmaktan geri durması düşünülemez. Bir taraftan yaralıların olduğu bölgede yürütülen çalışmaları devletin aleyhine toplumun moralinin bozulmasına yönelik bir şekilde değerlendirme gayretini, biz terör örgütünden her zaman olduğu gibi burada da beklemekteyiz.'' -Açıktan engelleme söz konusu değil- Terör örgütünün bölücü faaliyetlerini ''felaket anında da yaptığını'' kaydeden Şahin, ''Biz bunu bekliyoruz ama açıktan devletin ve milletin oraya gönderdiği yardımın engellenmesi, engellenmişliği söz konusu değildir. Fark ettirmeden gizlice bir engelleme söz konusudur. Onu da istihbarat makamlarımız takip etmektedir. Somut bir bulguya ulaşıldığında bunun da gereği şüphesiz yapılacaktır; yapılması da gerekir'' diye konuştu. Yardımların fark ettirilmeden engellenmesi yönündeki sözlerine açıklık getirirken, bunun ''delil bırakmadan'' yapıldığını kaydeden Şahin, şöyle konuştu : ''Açıkça yardımların engellemesi söz konusu olamaz. Okulda eğitimi engellemek isteyen, iş makinelerini yakan çalışan mühendisleri kaçıran, her türlü kötülüğü kendine iş edinmiş olan, iyi olmayan herşeyi gündemine almış ve bunu devam ettirmenin organizasyonu planı, çabası içinde olan bir örgütün böyle bir ortamda yardımların muhatabına ulaşmaması, ulaşsa da ulaşmıyor intibanın oluşması bir anlamda da kara propagandanın yapılmasından uzak durmasını düşünemeyiz. Yapılan budur. Fark ettirmeden iz bırakmadan delil bırakmadan yürütülen bir çalışmadır.'' ''Talep patlaması oluşturma'' örneğini veren İçişleri Bakanı Şahin, ''Çadır ihtiyacı 5 bin ise burada 15 bin 25 bin çadır talebini oluşturmak ve böylelikle akıllarınca bir kaos oluşturmak terör örgütünün bu felaketten de kendisine çıkarmak istediği bir pay olabilir. O yönde değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Fark ettirmeden, iz bırakmadan yapılan kötü niyetli gayretler... Eline silah alıp gezecek değil tabi ki deprem alanında, deprem ortamında. Ama farklı kıyafette, belki de yardım eder konumunda aralara girerek, elinde bir yardım malzemesiyle gezerek, insanlara bire bir 'şunlar eksik, şunlar yapılmıyor, size bakılmıyor, sizle ilgilenilmiyor' gibi söylemlerde bulunulması pek ala mükmün. Mümkünün de ötesinde ben bölgede bulunan birisi olarak hissettiğimiz bir takım gizli fark ettirilmeyen çabalardır'' diye konuştu. -Van'da 16, Erciş'te 55 ekip halen çalışıyor- Yöre insanının bu tür girişimlere karşı sağduyulu olduğuna dikkati çeken İçişleri Bakanı Şahin,''Ben bölgede, depremin hemen ardından 24 saati birebir geçirmiş bir bakan olarak biliyorum ki arama-kurtarma ve sağlık hizmetlerinde dünyayla yarışan bir hizmet gerçekleştirilmiş şu anda da devam etmektedir. Şu anda Van merkezde 16 ekip 230 personel, Erciş'te de 55 ekip bin 500 personel enkaz arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Dün Erciş'te 65 ekip vardı'' dedi. -Dünyaya örnek olacak çalışma- Yardımlar konusunda bir aksaklık olmadığını dile getiren Şahin, ''Sadece çadır temininde kısmi bir zaman gecikmesi yaşanmıştır; o da telafi edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları dünyaya örnek olacak şekilde belki de dünyada son yıllarda yaşanan bu tür afetlerde gerçekleştirilenin en iyi olacak şekilde gerçekleşmiştir; gerçekleşmeye de devam etmektedir'' diye konuştu. İmza töreninde konuşan Bakan Şahin, ''İngiltere ile işbirliğimiz terörle mücadelenin yanı sıra sınır aşan bütün organize suçlar, kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesi, yasa dışı göçlerle mücadele, mali suçlarla mücadele gibi geniş bir alanı kapsamaktadır. Türkiye ve İngiltere dost ve müttefik iki ülkedir. İkili ilişkilerimiz her alanda kapsamlı bir şekilde gelişmekte ve olumlu yönde ivme kazanmaktadır. Karşılıklı ziyaretlerin ikili ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacağına inancımız tamdır. İçişleri Bakanlığı olarak İngiltere ile sürdürdüğümüz işbirliğine büyük önem veriyoruz. Bugün, iki ülke içişleri bakanları olarak başta terörle mücadele olmak üzere yasa dışı göç ve diğer organize sınır aşan suçlarla mücadelede yakın işbirliği içinde olduğumuzu tekrar vurgulamak isterim'' dedi. -May: PKK'ya karşı mücadelemiz sürecek- "Terör eylemini kim, nerede işlerse işlesin, herkes tarafından şiddetle kınanması gereken bir olgu" diyen konuk bakan, iki ülkenin de bunu iyi bildiğini ve bu çerçevede terörle mücadele çalışmalarını artırdığını belirtti. İngiltere'nin PKK'yı bir terör örgütü olarak tanıdığını anımsatan May, örgütün önemli liderlerinden birini yakalayarak sınır dışı ettiklerini, mali kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarına da operasyonlarla engel olduklarını kaydetti. May, bu operasyonların sürdüğünü söyleyerek, İngiltere'de yasaklanmış bir örgüt olan PKK'ya karşı mücadelelerinin süreceğini ifade etti. May, sınır aşan suçlar konusunda da iki ülke arasında güçlü bir işbirliği bulunduğunu vurgulayarak, Türk Emniyet Müdürlüğünün başarılı operasyonları ile Türkiye'den geçmekte olan büyük çapta uyuşturucuya el konulduğunu, bu işbirliğinin sürmesini umduklarını bildirdi.