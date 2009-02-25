Şahin geri adım attı: Sözlerim maksadını aştı

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, yerel yönetimlerle ilgili çok tartışılan sözlerinden geri adım atarak, “Ağzımdan heyecanla çıktı” dedi



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Antalya’da yaptığı, “Hükümetimizle kavga eden, zıtlaşan yerel yönetimler her projelerini Ankara’dan geçiremiyor. O nedenle halkıyla, hükümetiyle, devletiyle barışık mahalli yöneticiler işbaşında olursa, bizim sorunlarımız daha çok çözülür” açıklamasının maksadını aşan, yanlış sözler olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de Şahin’in Antalya’da sarf ettiği sözlere katılmadığını söyledi.



Heyecan anında



TBMM Genel Kurulu’nda dün muhalefet milletvekilleri, Şahin’in seçmenin iradesini yönlendirecek sözlerini eleştirdi. Bunun üzerine ilk olarak kürsüye gelen Çelik, “Sayın Adalet Bakanı siyasette tecrübeli bir arkadaşımızdır. Söz üstadıdır. Ben olsam öyle söylemezdim. Onun söylediğine katılmıyorum” dedi.



Eleştirilerin sürmesi üzerine kürsüye gelen Şahin ise Antalya’daki sözlerinden geri adım attı. Siyasetçilerin ağzından zaman zaman maksadını aşan ifadeler çıkabildiğini kaydeden Şahin, “Bunu da kabul ediyorum. Ancak o sözleri, ‘illa bizim partili olan belediyelere oy verin, bizim partili olmayan belediyelere oy vermezseniz yardım etmeyiz’ mantığıyla söylemiş değilim. O heyecan anında ağzımdan çıkan bir iki kelime bu anlama gelebilecek yoruma müsaitse, maksadımı aştığımı ifade ediyorum” dedi.



'Selam verdiğiniz insana dikkat edeceksiniz'



Şahin, şu an tutuklu bulunan eski Akfırat Belediye Başkanı'na arsa alması için vekaletname verdiğine yönelik bir soruyu da şöyle yanıtladı: "Benim vekaletname verdiğimde böyle bir durum yoktu. Yoksa verir miydim.

Siyaset zor bir iş. Konuşmanıza, selam verdiğiniz insana, herhangi bir iş için vekalet verdiğiniz insana dikkat edeceksiniz. Bunları siyasetin içinde bulunduğumuz sürece hepimiz birlikte yaşıyoruz. Benim hiç kimseden haksız talepte bulunmam söz konusu değil. Bu konuda rahatım. Ama sizler muhalefetsiniz, tabii ki bunu değerlendireceksiniz. 'Acaba bakanı, mensup olduğu siyasi partiyi yıpratabilir miyim?' diye soracaksınız. Ben içi dışı açık olan bir adamım..."



