-ŞAHİN: ''GENEL KURULA KATILAMAZLAR'' TBMM (A.A) - 23.06.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, bir milletvekilinin mazbatasını aldığı an milletvekili sıfatını kazandığını belirterek, ''Bağımsız milletvekilleri kayıt yaptırmazlarsa milletvekilliği sıfatı devam eder ancak Genel Kurul çalışmalarına katılamazlar'' dedi. Şahin, göreve yeni seçilen Kardemir Karabükspor Başkanı Nevzat Şahin ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. TBMM Başkanı Şahin, kabulde gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Hatip Dicle'nin mazbatasının iptal edilmesinin tartışıldığı anımsatılarak, ''Diğer bağımsız milletvekilleri, Sayın Başbakan'ın Siirt seçimleri ile ilgili yol haritasını örnek gösterdiler. Dicle'nin milletvekilliği yolunu açabilmek adına hem Anayasa'da hem de Adli Sicil Kanununda değişiklik yapılmasını öneriyorlar. Bu öneriye nasıl bakıyorsunuz'' sorusu üzerine Şahin, YSK'nın seçim sonuçları ile ilgili kesin kararını verdiğini ve sonuçların da Resmi Gazete'de yayımlandığını söyledi. Dicle'ye verilen mazbatanın iptali durumunun tartışmalara neden olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu: ''Bu tartışmaları yapmanın, buna tepki göstermenin bir faydası olduğu kanaatinde değilim. Çünkü YSK, beğensek de beğenmesek de, eleştirsek de eleştirmesek de, hatalı görsek de görmesek de bir karar vermiş, bu karar kesindir. Siyaset mutlaka TBMM zemininde yapılmalı ve siyasetin alanıyla ilgili sorunlar varsa bu mutlaka TBMM zemininde çözülmelidir; çözümü burada aranmalıdır. Birtakım tepkilerle çözümü başka yerlerde aramak aslında konuyu çözümsüzlüğe itmek demektir.'' Şahin, TBMM'nin, bunun için başta Anayasa olmak üzere birtakım yasalarda değişiklikler yapabileceğini ifade ederek, ''Bu, parlamento çalışmaya başladıktan sonra çeşitli vesilelerle gündeme gelecek olan konudur'' dedi. -''VAAT ETTİKLERİ DÜZENLEMELERİN YAPILMASINA KATKI VERSİNLER''- Bağımsız milletvekillerinin kayıt yaptırmaması halinde TBMM İçtüzüğü'nün neyi öngördüğünün sorulması ve ara seçimden bahsedildiğinin anımsatılması üzerine Şahin, şunları söyledi: ''Bir milletvekili arkadaşımız mazbatasını aldığı an milletvekili sıfatını kazanmış olur. Parlamentoda yemin keyfiyeti, parlamento çalışmaları ile ilgili bir konudur. Bağımsız milletvekili arkadaşlarımız kayıt yaptırmazlarsa milletvekilliği sıfatı devam eder ancak Genel Kurul çalışmalarına katılamazlar diye değerlendiriyorum. Seçimden önce siyasi partilerin ve bağımsız adayların yeni dönemde, Türkiye'nin gerek demokrasi gerek özgürlükler alanında önünü açacak adımlar atma vaadinde bulunduğunu biliyorum. O nedenle bu vaatleri gerçekleştirmenin yolu parlamento zeminidir. Bağımsız arkadaşlarımızın kayıtlarını yaptırmalarını, yeminlerini yapmalarını ve seçim esnasında halka vaat ettikleri düzenlemelerin yapılmasına katkı vermelerinin çok daha doğru olacağı kanaatindeyim. Gelmemiş olmalarının, yemin etmemiş olmalarının ne kendilerine bir faydası olur ne de çözüm bekleyen, hem kendilerinin hem de siyaset kurumunun sorunlarına bir katkısı olur. Bunu sağlıklı bir şekilde değerlendireceklerini düşünüyorum. Beklentim de budur.'' -''BAŞKANLIĞA TALİP DEĞİL, MATLUP OLMUŞTUM''- Şahin, ''Yeniden aday olacak mısınız'' sorusuna, adaylığının, bazı milletvekillerinin kendisini aday göstermesi ile başladığını söyledi. ''Ben talip değil, matlup olmuştum'' diyen Şahin, henüz o noktaya gelinmediğini belirtti. TBMM Başkanı Şahin, parti grubundaki her milletvekilinin Meclis Başkanlığı görevine layık olduğunu ifade etti. Mehmet Ali Şahin, ''Bağımsız milletvekillerinin ilk oturuma gelmemeleri durumunda nasıl bir tablonun ortaya çıkacağının'' sorulması üzerine, ilk oturuma gelemeyen ve daha sonra yemin eden milletvekilleri olduğunu belirtti.