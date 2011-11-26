-Şahin: ''Genç kafaya sahip olmak lazım'' ORDU (A.A) - 26.11.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ''Gençliği düşünmek için genç kafaya sahip olmak, vizyon sahibi olmak lazım'' dedi. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ordu'ya gelen Bakan Şahin, AK Parti Ordu İl Gençlik Kolları 3. Olağan Kongresine katıldı. Şahin, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin genç düşüncelerden oluşan vizyona sahip bir parti olduğunu söyledi. Geçmiş hükümetlerin genç düşünememesinden dolayı gençlerin önünün hep tıkandığını öne süren Şahin, şunları kaydetti: ''AK Parti öncesi yılları hep birlikte yaşadık. Bundan 12-13 sene öncesindeki Türkiye'de gençlik, önü tıkalı bir gençlikti. Çünkü öndekiler genç düşünemiyordu. Genç düşünemeyince gençliği de düşünemiyorlardı. Gençliği düşünmek için genç kafaya sahip olmak, vizyon sahibi olmak lazım. Büyükelçiliklerin önünde maalesef bu ülkenin çok seçkin üniversitelerini bitirmiş genç beyinler, genç insanlar, bir daha belki bu ülkeye dönmemek veya dönememek üzüntüsü ve hüznü içinde bir başka ülkede iş aramak üzere vize kuyruklarında bekliyordu. O günler tarih oldu ama uzak bir tarih değil. Kitaplara geçmiş bir tarih değil. O günlerden bu günlere yani bir AK Parti öncesi dönemden AK Parti sonrası döneme geldik. Bu günde vize kuyruklarında insanlar var. Gidip de dönmemek üzere değil, çantası elinde, diploması cebinde, projesi çantasında iş yapmak üzere, iş öğrenmek üzere, Türkiye'nin aklını satmak üzere, Türkiye'nin üretimini pazarlamak, dünyayı yönetmek üzere giden bir gençlik var. Dünyada artık bir Türk lobisi var. Ne mutlu bize.'' AK Parti öncesinde kadınların sadece adının var olduğunu dile getiren Bakan Şahin, şöyle devam etti: ''AK Parti içinde kadın, siyasette de, toplumda da kendini buldu. 'Ben de varım' dedi. Sadece kadın mı? AK Parti'de yaşlılarda yerini buldu. AK Parti'de hepsinden önemlisi engelli kardeşlerim yerini buldu, insan olduğunu anladı. AK Parti'nin, kadına, gence, engelliye, yaşlıya herkese sen de varsın, sen de bu ülkenin eşit yurttaşısın, başka yerde söz hakkın yoksa bile bu çatının altında yerin var demesi bu ülkede büyük bir dönüşümdür.''