-Şahin: ''Geleceğe umutsuz bakmayalım'' SAFRANBOLU (A.A) - 19.08.2011 - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, ''Bütün bu şehitlerimizi görüp de geleceğe umutsuz bakmayalım, lütfen umutla bakalım çünkü bu terör örgütü anlaşılmıştır ki Türkiye'nin kalkınmasını istemeyen bir takım dış güçlerin piyonudur, taşeronudur'' dedi. Şahin, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Özel Safran İlköğretim Okulu'nun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, terör örgütlerinin milletin önünü keserek, kalkınmasını engelleyerek, amaçlarına ulaşacaklarını sandıklarını söyledi. Terör örgütlerinin asla bu amaçlarına ulaşamayacaklarını anlatan Şahin, şöyle konuştu: ''73 milyon milletimiz bayrağına, devletine, vatanına ve değerlerine bağlıdır. Her türlü melaneti püskürtecek kadar güçlüdür. Bu nedenle geleceğe güvenle bakıyoruz, bakmalıyız. Devletimiz, hükümetimiz, güvenlik güçlerimiz bu terör belasının üstesinden inşallah gelecektir. Bütün bu şehitlerimizi görüp de geleceğe umutsuz bakmayalım, lütfen umutla bakalım, çünkü bu terör örgütü anlaşılmıştır ki Türkiye'nin kalkınmasını istemeyen bir takım dış güçlerin piyonudur, taşeronudur. Bu açıkça ortaya çıkmıştır. Hiçbir taşeronun hedefine ulaşması mümkün değildir.'' Şahin, kendisinin okula 5 ton demir yardımında bulunacağını ve imkanı olan herkesin de bu tür okullara yardım etmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Şahin, daha sonra okulun temelini Karabük Valisi İzzettin Küçük, AK Parti Karabük Milletvekili Osman Kahveci, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal ve diğer protokol üyeleri ile birlikte attı.