-Şahin: Fransa'da çıkan kararı kabul etmiyoruz MERSİN (A.A) - 26.12.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Fransa Meclisi'nde kabul edilen ''Ermeni yasa tasarısı'' konusunda, ''Fransa'da çıkan kararı hem kabul etmeyip hem de lanetliyoruz. Ama bir şey daha yapıyoruz. Fransızlara yapılacak en önemli şey, ekonomik olarak güçlü olacağız, kişi başına düşen milli gelirimizi hızlı bir şekilde yükselteceğiz, özgürlüğün önündeki bütün engelleri kaldıracağız ve ondan sonra Kanuni'nin Fransa'ya gönderdiği gibi fermanları göndereceğiz'' dedi. Bakan Şahin, Mersin Gaziantepliler Derneğince, Merada Tesisleri'nde, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 90. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Gazianteplilerin gittiği illere yük olmayıp, aksine illerin yükünü alan bir misyon üstlendiğini söyledi. İngilizler ve Fransızların, Gaziantep'in ele geçirilmesi halinde tüm bölgede hakimiyet kurabileceklerine inandığını anlatan Şahin, ''Ama Gaziantepliler bunu biliyordu. Bu yüzden izin verilmemeliydi. Eğer Gaziantepliler o gün o mücadeleyi vermeseydi, bugünkü yaptıklarımızı yapabilmemiz mümkün değildi'' diye konuştu. Gazianteplilerin ''Ay-yıldızlı bayrağımız her zaman dalgalanmalı. Ölümüzün üzerinden geçilir, bayrağımızın üzerinden geçilmez'' diyerek hareket ettiğini dile getiren Şahin, ''kahramanlar memleketi'' diye nitelendirdiği Gaziantep'in kardeşliğin, barışın ve huzurun memleketi olduğunu vurguladı. Şahin, Gaziantep ve Mersin'in ''et ve tırnak'' gibi bir arada olduğunu ifade etti. Gaziantep insanının Kurtuluş Savaşı sırasında verdiği mücadeleye işaret eden Şahin, şöyle devam etti: ''Gaziantep'in kurtuluşu, kadınıyla erkeğiyle, Şehitkamil'i ve Şahinbey'i ile tam bir halk destanıdır. Artık zaman topla tüfekle savaşma zamanı değil. Artık zaman ekonomi, bilgi ve dirençle fark yaratma zamanıdır. O yüzden en önemli gücümüz beşeri sermayemiz. Yani insan gücümüz. 10 yıl önce 'hiç bir şey şimdiki gibi olmayacak' diyerek çıktığımız yolda, önce insan diyerek yolumuza devam ediyoruz. 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' diyoruz. Bu ülkenin topraklarına, bu ülkenin zenginliğine, bu ülkenin insanlarına güveniyoruz. Hamdolsun 10 yıl boyunca, büyük bir başarı hikayesi yazdık. Türkiye'nin her yerinde kalkınmanın mücadelesini verdik. O yüzden Fransa'da çıkan kararı hem kabul etmiyoruz hem de lanetliyoruz. Ama bir şey daha yapıyoruz. Fransızlara yapılacak en önemli şey, ekonomik olarak güçlü olacağız, kişi başına düşen milli gelirimizi hızlı bir şekilde yükselteceğiz, özgürlüğün önündeki bütün engelleri kaldıracağız ve ondan sonra Kanuni'nin Fransa'ya gönderdiği gibi fermanları göndereceğiz. Dolayısıyla atalarımıza yakışır bir şekilde mücadelemizi vereceğiz.''