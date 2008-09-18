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Politika

Şahin: Fener'deki iddiaları savcılar incelemeli

Deniz Feneri'yle ilgili iddiaların Türkiye'de savcılar tarafından incelenmesi gerektiğini belirten Adalet Bakanı Şahin, 'Savcıların gereğini yapacağına inanıyorum' dedi

18 Eylül 2008 03:00

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Almanya'da görülen Deniz Feneri e. V Derneği davasıyla ilgili olarak, ''Zannediyorum cumhuriyet savcıları bu dosyayı Almanya'dan talep edecektir. Bu talep Adalet Bakanlığı kanalıyla yapılacaktır. Cumhuriyet savcılarından böyle bir talep geldiğinde bakanlığım kısa sürede bunun gereğini yerine getirecektir'' dedi. 

Bakan Şahin, Almanya'daki Deniz Feneri davasında Alman savcının, ''Esas sorumlular Türkiye'de'' yönündeki sözünün hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:
''Bu, cumhuriyet savcılarının görev alanına giren bir beyandır. Nitekim cumhuriyet savcılığı zaten soruşturma başlatmıştı. Zannediyorum bu dosyayı Almanya'dan talep edecektir. Bu talebi Adalet Bakanlığı kanalı ile yapacaktır. Cumhuriyet savcılığından böyle bir talep geldiğinde bakanlığım kısa sürede bunun gereğini yerine getirecektir.''

Elebaşıları Türkiye'de

Davada dile getirilen bütün iddiaların Türkiye'de cumhuriyet savcıları ve bağımsız yargı organları tarafından incelenmesi gerektiği kanaatinde olduğunu vurgulayan Bakan Şahin, ''Bu konuda cumhuriyet savcılarının gereğini yapacağına inanıyorum'' dedi.
Bakan Şahin, konuyla ilgili Alman makamlarından gelecek talepleri de değerlendireceklerini belirterek, şöyle devam etti:
''Bakanlığımın görev alanıyla ilgili başvuru olursa mutlaka değerlendirilir. Zannediyorum Deniz Feneri, dernekler kanununa tabi olduğu için ilgili daire başkanlığı da İçişleri Bakanlığında olduğu için böyle bir soruya sanıyorum İçişleri Bakanlığı yanıt vermiştir.''

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