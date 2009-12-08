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Şahin: Eurovision’a Tarkan katılsın

TRT Genel Müdürü Şahin, Eurovision için anket düzenlendiğini ancak kendisinin Tarkan’ın katılmasını istediğini söyledi.

08 Aralık 2009 02:00

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Eurovision için web sitelerinde anket düzenlendiğini ancak kendisinin Tarkan’ın katılmasını istediğini söyledi.

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Akşam gazetesinde yer alan haberde Eurovision’la ilgili olarak şunları söyledi:

"Eurovision’u çok abartıyor, gereğinden fazla gündemde tutuyoruz. Hiçbir ülkede bu kadar konuşulup tartışılmıyor. Bu sene yeni uygulamaya geçtik ve ilk defa web sayfamızda anket başlattık. Halka seçtireceğiz. Pop-Rock tarzı müzik yapanlar arasından kim daha çok oy alırsa onu göndereceğiz. Cuma gününe kadar oylama yapılacak. Birinci gelenle mutabakata varırsak ilan edeceğiz. Ben Tarkan olsun çok isterim. Çok sevdiğim bir sanatçı. Belki de çıkar bu anketten. Ama geçen sene teklifimizi kabul etmemişti. Halkın seçimi işimizi kolaylaştırır. Akıl akıldan üstündür. Bakarsınız halkımız bizim düşündüğümüzden çok daha başarılı bir isim çıkartır. Hem de bu sistem sayesinde daha az eleştiri alırız."

Şahin, TRT’nin İngiliz devlet kanalı BBC gibi reklam almadan, tamamen devlet yardımıyla yayıncılık modelini hedeflediğini açıkladı. Şahin, “Önümüzdeki süreçte reklam pazarından çıkmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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