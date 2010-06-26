Şahin: Erdoğan’la Kılıçdaroğlu buluşmalı

T24 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun artan terör olaylarıyla ilgili olarak ' Zaman yitirilmeden bir ulusal politika oluşturulmalı ve ortak projeler geliştirilmelidir.' teklifine sıcak yanıt geldi: Başbakan Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu müşterek tespitler yapabilirler, birlikte hareket edebilirler. Bu müthiş bir moral verir. Terör örgütünü geriletir.



TBMM Başkanı Şahin, Milliyet'ten Serpil Çevikcan'ın sorularını şöyle yanıtladı:





“Müthiş moral verir”



“Mutlaka, siyasi partilerimizin değerli genel başkanlarının biraraya gelerek teröre karşı birlikte mücadele edildiği izlenimi vermelerinde büyük yarar olduğunu düşünüyorum. Bunun partisi olmaz çünkü. Bunun siyasi bir takım beklentilere malzeme yapılmasını hiçbir zaman doğru bulmam. Uzun yıllardır insan ve ekonomi kaybına yol açan bu mücadalede milletimizin beklentisi, siyasi partilerin biraraya gelerek birlikte tavır sergilemesidir. Bunda fayda var. Müşterek tespitler yapabilirler, bunların hayata geçirilmesi konusunda birlikte hareket edebilirler. Bu hem kamuoyuna müthiş bir moral verir hem de terör örgütünü geriletir.”





“Şimdi olsa güzel olur”



Hükümet ile anamuhalefetin bir araya gelmeleri gerektiğini söyleyen Şahin, “Parlamentoda görev yapan tüm siyasi partilerimizin ülkenin bekası konusunda el ele vermeleri gerekir. Siyasi görüş farklılıklarımızın bu noktada hiçbir önemi olmadığını düşünüyorum” diyor. Şahin, “Geçmişte biraraya gelmeleri çok temenni edildi ama gerçekleşemedi. Şimdi olsa güzel olur. Bundan kimse rahatsızlık duymaz. Ben büyük memnuniyet duyarım, kamuoyu da büyük memnuniyet duyar” görüşünde.



Şahin, tartışmaya yol açan “Genelkurmay’dan tatmin edici bir açıklama bekliyorum” sözlerine de şöyle açıklık getirdi:



“Vatandaş, ‘Şehit cenazeleri gündemimizde olmamalı. Başta hükümet olmak üzere terörle mücadele eden bütün kurumlarımız görevlerini layıkıyla yerine getirmeli’ diyor. Açıklamayı yaptığım yer bir Anadolu kasabasıydı. Onların tepkilerini toplayarak dile getirdim. Genelkurmay’ı eleştirmek, moralini bozmak anlamındaki bir açıklama değildi. İlker Başbuğ paşamız benim ne demek istediğimi, terörle mücadeleyle ilgili yaklaşımımı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili değerlendirmemi en iyi bilen kişidir. Açıklamamdan rahatsızlık duymadığından eminim.”





“Taktik yenilenmeli”



“Meclis, terörle mücadelede ne görev düşmüşse bunu yerine getirmiştir. Başbakan da ‘Şunu istedik de hükümet vermedi denebilecek hiçbir konu yoktur’ dedi. Böyle olduğu halde niye terörle mücadelede başarılı olunamıyor? Bütün bu gelişmeler karşısında, güvenlik güçlerimizin, ‘neden şehitler artıyor’ sorusunu sorup, alınması gereken yeni önlemler, yeni taktikler varsa bunları oluşturup ortaya koymaları gerekir.”





“Geri adım atılmamalı”



Şahin, demokratik açılım konusunda da şu önemli çağrıda bulundu:



“Temel hak ve özgürlüklerde, demokratik standartlarda Türkiye geri gitmemelidir. Geri gittiği taktirde bu terör örgütünün işine yarar. O bakımdan işbaşındaki hükümet mutlaka bu alanda yapmayı kamuoyuna açıkladıkları hususlar için adımlar atmalıdır. Buradan geri adım atmayı, ‘terör artıyor bekleyelim mi bunları’ demeyi bile yanlış bulurum.”





