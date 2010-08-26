-ŞAHİN: DOKUZ DÜŞÜNÜP BİR KONUŞSUNLAR KORKUTELİ (A.A) - 26.08.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''İlgililer konuşurken, af sözcüğünü lütfen dokuz düşünüp, bir konuşsunlar'' dedi. Antalya'nın Korkuteli ilçesini ziyaret eden Şahin, bir mantar üretim tesisi ile mantar üretiminde kullanılan kompostun üretildiği bir başka tesisi gezdi. Mantar üretim tesisi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği genel af konusundaki görüşünün sorulması üzerine, şunları söyledi: ''Siyasi parti liderlerinin ve sözcülerinin açıklamalarıyla ilgili Meclis Başkanı olarak açıklama yapmam. O değerlendirmeleri rakip diğer siyasi partilerin liderleri ve yetkilileri yaparlar. Ancak genel af konusu zaman zaman gündeme gelir. Bu konu öyle bir şeydir ki, yani macun tüpten çıktıktan sonra onu tekrar tüpe geri koyamazsınız. Aftan bahsediyorsanız ya bunu hemen yapacaksınız ya da bundan hiç bahsetmeyeceksiniz. 22 ay Adalet Bakanlığı yapmış bir kişi olarak, af sözcüğünün basında yer almasının cezaevlerinde nasıl bir karmaşaya yol açtığını çok yakinen bilirim. Hemen orada af geliyormuş diye bir umut belirir. Sonra olmayınca da bunlar hep birtakım olumsuz tepkilere yol açar. O nedenle ilgililer konuşurken af sözcüğünü lütfen dokuz düşünüp, bir konuşsunlar.'' -''SEVİNÇLE KARŞILARIM''- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın gündeme getirdiği bedelli askerlik konusundaki görüşlerinin sorulması üzerine de TBMM Başkanı Şahin, şöyle konuştu: ''Meclis Başkanlığına bu konuda bir teklif veya tasarı gelmeden benim bu konuda, Meclis Başkanı olarak bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Ancak kamuoyunda böyle bir beklenti olduğunu biliyorum. Genelkurmay Başkanımız konuya olumlu yaklaşmamıştı. Sayın Arınç da benim takip ettiğim kadarıyla, yeni Genelkurmay Başkanımız belki farklı bir değerlendirme yapar umuduyla böyle bir açıklama yaptı diye biliyorum. Ama eğer gerçekten şartlar uygun olursa, silahlı kuvvetlerimizin asker sayısıyla ilgili birtakım endişeler varsa onları da karşılayacak şekilde bir bedelli askerlik çıkarılması kamuoyunun beklentilerine cevap olur diye düşünüyorum. Böyle bir kanunun çıkarılmasını doğrusu sevinçle karşılarım.''