-Şahin: Doğu ve Güneydoğu şantiye halinde ŞIRNAK (A.A) - 14.09.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ''Havadan, uzaydan bir fotoğraf çekilse Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu tam bir şantiye halinde'' dedi. İçişleri Bakanı Şahin ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Hakkari'deki incelemelerinin ardından helikopterle Şırnak'a geldi. Bakan Şahin, yaptığı konuşmada, bölgeyi önceki yıllardan bilen kişiler olduklarını belirterek, ''Ziyaretlerimiz tek bir amacı içermiyor. İçişleri Bakanı olarak sadece güvenlik güçlerimizin çalışmalarını, bu çalışmalar esnasında yaşadıkları bir takım sıkıntıları, olumlu durumları değerlendirmek, onları görmekle sınırlı değil benim çalışmam. Hayatın her anını, alanını insanımızın her acıdan ihtiyacı olan, bölgemizin her açıdan ihtiyacı olan konuları yerinde görmek, değerlendirmek ve fikir alış verişinde bulunmak gibi bir amacı taşıyoruz'' dedi. Veysel Eroğlu'nun, kendi bakanlığının çalışmalarını yerinde görerek incelediğini dile getiren Şahin, '7Yaklaşık 2 ay önce Şırnak'a birçoğunun beklemediği bir ziyaret yapmıştık, valimiz ve diğer arkadaşlarımızla beraber. Ama bir kez gelmekle olmuyor. Devamlı gelmekle belki bir şeyler olacak. İyi şeyler olacak inşallah. Onun için de yalnız da gelmek olmuyor. Birlikte gelmekle daha güzel şeyler olacak'' diye konuştu. Şahin, ülkeyi çok daha kalkınmış bir duruma getirmek için çalıştıklarına işaret ederek, sözlerine şöyle sürdürdü: ''Bundan böyle hep birlikte, her seviyede sorumlu kişiler olarak sayın başbakanım, hükümet üyelerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, müdürlerimiz ve çalışanlarımızla birlikte illerimizin sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve onların yetkilileriyle ve daha da önemlisi çok sevdiğimiz, her şeyi onlar için yaptığımız saygıdeğer halkımızla, dağdaki çobandan şehirdeki tüccara, esnafa kadar, üniversitedeki hocadan camideki imama kadar herkesle çalışarak el ele, omuz omuza, gönül gönüle inşallah bu ülkeyi çok kalkınmış bir duruma getireceğiz.'' -''Hızla kalkınan bir türkiye görüyoruz''- Bakan Şahin, gezi sırasında pek çok yatırımı havadan görme fırsatı bulduklarını belirterek, ''Her yerde yollar, her yerde barajlar, göletler, sulama tesisleri, içme suyu tesisleri, ağaçlandırma ve diğer devlet yatırımlarının hızla devam ettiğini gördük. Havadan, uzaydan bir fotoğrafı çekilse Türkiye'nin doğusu ve Güneydoğusu tam bir şantiye halinde. Bitmiş eserler, bitmek üzere olan eserler, yeni başlayanlar ve görünmeyen masa başındaki projeler... Hızla kalkınan bir Türkiye görüyoruz'' dedi. -''Bölgeye çok önem veriyoruz''- Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu da bakanlığının Şırnak'ta yaptığı yatırımlar hakkında bilgi verdi. Bakan Eroğlu, Şırnak'ta 2003-2010 yılları arasında toplam 237 milyon 312 bin liralık yatırım yaptıklarını ifade ederek, bu yıl da 100 milyon liralık yatırım yapılacağını belirtti. Bölgede ağaçlandırmaya da çok önem verdiklerine dikkati çeken Eroğlu, ''Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 87 bin 440 dekar arazide çalışma yapılarak 1 milyon 227 bin fidan dikilmiştir. Orman köylülerine destek amacıyla Şırnak'ın meşhur balı için bal ormanları oluşturmayı planlıyoruz'' dedi.