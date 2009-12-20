Şahin: Ders almalılar

T24 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, kapatılan DTP'nin milletvekillerinin geçmişten ders almaları gerektiğini, aksi halde sürekli bu tür kazalara uğramalarının muhtemel olduğunu belirterek, ''Eğer gerçekten bu arkadaşlarımız, Türkiye'de siyaset yapmak istiyorlarsa, Türkiye'ye, Türk halkına hizmet etmek istiyorlarsa, mutlaka geçmişte yaşananları tekrar yaşamamak için bir nefis muhasebesi yapmalarında yarar olduğunu düşünüyorum'' dedi.



Gölbaşı'nda oluşturulan ''TBMM 90. Yıl Ormanı''na fidan dikme törenine gelişinde basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Şahin, bir gazetecinin, ''Kapatılan DTP'li milletvekilleri Mahmur Kampı'na gideceklerini söylediler. Neler söyleyeceksiniz?'' sorusu üzerine, ''Dün akşam yaptığım değerlendirme bu sorunuzu kapsayan, ona da cevap olan bir açıklama niteliğindeydi'' dedi.



Şahin, ''Yani çeki düzen versinler mi diyorsunuz?'' sorusuna, şu yanıtı verdi:



''Geçmişten ders almaları gerekir, aksi halde sürekli bu tür kazalara uğramaları muhtemeldir. Eğer gerçekten bu arkadaşlarımız, Türkiye'de siyaset yapmak istiyorlarsa, Türkiye'ye, Türk halkına hizmet etmek istiyorlarsa, mutlaka geçmişte yaşananları tekrar yaşamamak için bir nefis muhasebesi yapmalarında yarar olduğunu düşünüyorum. Daha başlangıçta bunlar yapılırsa kamuoyunun bu partiye olumlu nazarlarla bakması güç ve zor olur.''



Bir gazetecinin, ''Kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk'ün yeniden Meclis'e girmesine ilişkin formüller üretiliyor'' sözleri üzerine Şahin, bu konuda bir değerlendirme yapmayı konumu itibariyle doğru bulmadığını, konunun kendisi dışında olduğunu söyledi.



''Fener Rum Patriği Bartholomeos'un sözlerinin anımsatılması ve Bartholomeos ile görüşüp görüşmediğinin sorulması'' üzerine Şahin, ''Dünya Ehl-i Beyt Vakfının iftar yemeğine kendisinin de geleceği bildirilmişti bana son ana kadar, ama gelmedi. Böyle bir görüşme imkanı bulmadım. Sayın Dışişleri Bakanımız Davutoğlu bu konuda açıklama yaptı, onun dışında bir şey söylemem doğru olmaz'' diye konuştu.



Şahin TESYEV 10. yıl balosuna katıldı



Öte yandan TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nın (TESYEV) 10. yıl balosuna katıldı.



Şahin, geceye katılan 8. Cumhurbaşkanı merhaum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ı, elini öperek selamladı.

