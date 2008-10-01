Şahin: Deniz Feneri'nden bana ne ya!

Baykal: Hükümet Deniz Feneri'ni örtüyor

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Deniz Feneri e.V davası ile ilgili soruya sert tepki verdiBayramın birinci gününü seçim bölgesi Antalya’da geçiren ve bayram namazını Manavgat İlçesi’nde kılan Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Antalya Valiliği’nin resmi bayramlaşma törenine katıldı. Bakan Şahin, Antalya Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşen törenin çıkışında, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. Şahin, gazetecilere “Siz bayram yapmayacak mısınız efendim? Sizler de bayram yapın, sizin de hakkınız. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum” diyerek AKM’den ayrıldı. Şahin, daha sonra Antalya Teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde Deniz Feneri e.V davası ile ilgili soruya sert tepki verdi. Bakan Şahin şöyle dedi:“Almanya’da dernek yöneticileri suiistimal yapmış. ’Bunun nedeni sizsiniz’ deniyor. Bana ne ya. Bana ne Almanya’daki bir derneğin, Alman kanunlarına göre kurulmuş bir derneğin yöneticileri yanlış yapmışlarsa, yargılanmışlarsa benim iktidarımdan buna ne? Ne yapmak istiyorlar? Türkiye’de AKP’nin önünü ’şöyle dediler olmadı, böyle dediler olmadı’ bir türlü kesemiyorlar, başkalarının bir takım kişisel hatalarını bize yamamak suretiyle güya bizim yolsuzluklara göz yumduğumuzu ifade ediyorlar.Göz yummuyoruz. Bu hatayı, yanlışı yapan babamızın oğlu da olsa fark etmez. Bu kardeşiniz, teyzesinin oğlunu benim ismimi kullanarak haksız menfaat teşebbüsünde bulundu diye savcılığa şikayet eden ve onu tutuklatan bir adamdır. Çamur at izi kalsın mantığıyla siyaset yapıyorlar.” Konuşmasında kimseyi hedef almadığını belirten Şahin, “Herkesin onurubenim yanımda saygındır.”Almanya’daki duruşmada, Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden gelen kriptoda hem Başbakan’ın hem de Adalet Bakanı’nın davanın seyrine ait sorular sorduğu belirtilmişti. Türkiye’deki bir Alman tutuklunun durumu görüşülürken Şahin’in, “Deniz Feneri davası sanıklarının durumunu gündeme getirdiği ve akıbetini sorduğu“ ileri sürülmüştü.Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in “Bana ne” dediği Almanya’da görülen Deniz Feneri e.V davasının seyri incelendiğinde Alman yetkililerin sürekli Türkiye’deki bağlantıya dikkat çektiği görülüyor.Soruşturmasını yürüten Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi Savcısı Kerstin Lötz şöyle demişti: “Toplanan bağışlardan 16 milyon 186 bin euro amaç dışında yerlerde kullanıldı. Asıl failer Türkiye’de.”Hakim Johann Müller gerekçeli kararında şu açıklamayı yaptı: “Almanya’nın en büyük bağış skandalı davası. Deniz Feneri e.V’nin Alman yasalarına göre kurulmuş bir dernek. Bu yüzden kararı Alman yasalarına göre verdik. Mehmet Gürhan dernekte yönetici olmasına karşın Türkiye’den yönlendirildi. Türkiye’de Zekeriye Karaman ön plana çıktı. Sanık Gürhan’ın, Türkiye’den İsmail Karahan, Harun Yoldaş, Mustafa Çelik ve Zahid Akman ile geçmişte ticari ilişkileri olduğu tespit edildi.”Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin konuyla ilgili olarak 24 Eylül’de şunları söyledi: “Ankara Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Boyrazoğlu beni ziyaret etti, soruşturmayla ilgili de kısaca bilgi verdi. Bu soruşturma devam ediyor.” Bu görüşmeden bir gün sonra Savcılık Adalet Bakanlığı’na başvurarak Almanya’daki dosyanın istenmesini istedi."