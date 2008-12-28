Şahin: Danıştay böyle bir karar vermemeliydi

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Danıştay’ın kapatılması öngörülen belde belediyeleriyle ilgili kararını eleştirerek, “Kamuoyunda şöyle bir izlenim oluştu; Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar ama Danıştay’ı bağlamaz, YSK’yı bağlamaz” dedi.



Şahin, “nayasa’nın 153. maddesi herkesi bağlıyor ama Danıştay’ı bağlamıyor. Buna bağlı olarak Yüksek Seçim Kurulu da Danıştay’ın ilgili dairesi gibi durumu değerlendirdiği için o da bu belde belediyelerinin, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarında kapatılması gereken, seçimlere girmemesi gereken belde belediyelerinin seçimlere girebileceği anlamında bir karar vermiş oldu.” dedi.



Şahin, katıldığı bir TV programında kapatılan belediyelerle ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine yüksek yargı organlarının kamuoyunda tartışma odağı haline gelmesinden büyük üzüntü duyduğunu söyledi.



Kişi ve kurumların Anayasa ve yasalarla kendilerine çizilen sınırlar içinde kalmaya özen göstermeleri gerektiğini kaydeden Şahin, şöyle devam etti:



“Anayasa’nın 153. maddesi herkesi bağlıyor ama Danıştay’ı bağlamıyor. Buna bağlı olarak Yüksek Seçim Kurulu da Danıştay’ın ilgili dairesi gibi durumu değerlendirdiği için o da bu belde belediyelerinin, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarında kapatılması gereken, seçimlere girmemesi gereken belde belediyelerinin seçimlere girebileceği anlamında bir karar vermiş oldu.



Böylece, kamuoyunda şöyle bir izlenim oluştu; Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar ama Danıştay’ı bağlamaz, YSK’yı bağlamaz. Bu tabii yargıya, yüksek kamu kurumlarına karşı, Yüksek Seçim Kurulunu da kastediyorum, bir tereddüte yok açtı. Neden böyle Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlıyor da siz buna tabii olmuyorsunuz? şeklinde bir takım soru işaretlerine yol açtı. Tabii Sayın Başbakan’ın ‘Acaba Türkiye’de ikinci bir Anayasa Mahkemesi mi var’ şeklindeki tepkisini anlıyorum. Çünkü Anayasa Mahkemesinin kararları herkesi bağlar. Danıştay’ın böyle bir karar vermemesi gerekirdi.”



Yargıyı yıpratır



Anayasal kurum olan YSK’nın Danıştay’ın kararı sonrası önceki kararını değiştirmelerinin ayrıca ilgi çektiğini ifade eden Şahin, “Benim son derece üzüldüğüm, keşke bir izlenim verilmeseydi dediğim bir değerlendirme eski Yargıtay Cumhuriyet Savcılarından Ahmet Gündel’e ait. Diyor ki, ‘Danıştay, bugün CHP’nin şubesi gibi çalışmaktadır” cümlesini duymuş olmak beni son derece üzdü. Çünkü, yüksek yargı organımızla ilgili böyle bir izlenim kamuoyunda uyanmış olması, sayın Gündel’in kişisel görüşü değil bu. Kamuoyunda ben de böyle bir izlenim ediniyorum. Böyle bir izlenimi kamuoyuna vermek, Türkiye’de yargıyı yıpratır” diye konuştu.



Adalet Bakanı Şahin, bundan sonra buna benzer olaylarla karşılaşılma endişesi taşıdıkların, yüksek yargıda görev yapanların aldıkları kararlarla kamuoyunda tartışma odağı olmamaya özen göstermeleri gerektiğini söyledi.

