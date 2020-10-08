"Şahin Dağları’nda altın arayan şirket, ÇED raporundan muaf tutulmak için araziyi bin parçaya bölüp ruhsat aldı"

Kavak-Havza Şahin Dağları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Av. İlhan Ayrancı, Şahin Dağları’nda altın arayan şirketin, ÇED raporundan muaf tutulmak için 13 bin hektarlık bölgeyi 13’er hektar olmak üzere bine bölüp ruhsat aldığını söyledi.

Kanadalı maden firması olan Eldorado Gold Corporation'ın Türkiye uzantısı TÜPRAG Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Samsun'un Kavak ve Havza İlçe sınırları arasında yer alan Şahin Dağları'nda altın arama çalışmalarına devam ediyor.