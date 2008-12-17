Şahin: Dağdakiler gelip oy kullansın, tanışalım

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, terör örgütü PKK üyelerinin, seçmen yazıldığı iddialarına, "Eğer bu kişi terörist de olsa, dağda da olsa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı sıfatını devam ettiriyorsa, 18 yaşını bitirmişse, seçmen olmasını yasaklayan yargı kararı da yoksa; tabii ki o listede ismi geçebilir. Dağdaki kişi gelsin oy kullansın, biz de kendisiyle

tanışmış oluruz, gelsinler buyursunlar" karşılığını verdi.



Şahin, TBMM'de gazetecilerin, PKK'lı teröristlerin seçmen kütüklerine yazıldığı iddialarına ilişkin sorularını yanıtladı.

YSK'nın, açıklama yapacağını, kendisinin, bu konunun direkt muhatabı olmadığını ifade eden Şahin, "Seçmen listeleriyle ilgili itirazlar, şikayetler, anayasanın ilgili maddesi, YSK'nın kararları bağlayacağı hususlardır. Bu nedenle YSK'nın görev alanına giren bir konuda açıklama yapmam doğru olmaz" dedi.



Bu değerlendirmelerin, seçimlere gölge düşürüp düşürmeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtlarken Şahin, adrese dayalı nüfus tespiti yapıldıktan sonra, YSK'nın, vatandaşlık kimlik numaralarına dayalı, yeni bir seçmen listesi hazırladığını anımsattı.

Şahin, YSK Başkanı'nın açıklamasına göre, "Nüfusa kayıtlı, vatandaşlık numarası alan ve 18 yaşını bitiren herkes seçmendir" düşüncesiyle hareket edilerek, bu listelerin hazırlandığını belirterek, "Dolayısıyla bir kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa, vatandaşlık kimlik numarası aldıysa, nüfusta sağ gözüküyorsa; tabii seçmen demektir. Bu kişinin şurada, burada bulunması, bu sıfatı ortadan kaldırmıyor. Bu yeni sistemi iyi irdelemek, iyi nüfuz etmek lazım

ki sağlıklı değerlendirmelerde bulunalım" diye konuştu.



'Oy kullansınlar, tanışmış oluruz'



Bazı siyasi parti mensuplarının, yeni seçmen yazımı konseptini iyice irdelemedikleri için bir takım noktalara dayalı olarak yorumlar yaptığını ifade eden Şahin, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın, bir tek kişiyi alıp, "Efendim bu kişi dağdadır, nasıl seçmen olmuştur?" diye sorduğunu anımsattı.

Bakan Şahin, "Yeni seçmen listelerinin nasıl oluştuğunu izah ettiğim şekilde kavrarsak, bunun gayet doğal olduğu sonucuna varırsınız. Eğer bu kişi terörist de olsa, dağda da olsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı sıfatını devam ettiriyorsa, 18 yaşını bitirmişse, seçmen olmasını yasaklayan herhangi bir yargı kararı da yoksa; tabii ki o listede ismi geçebilir. Peki o dağdaki kişi gelsin oy kullansın, biz de kendisiyle tanışmış oluruz, gelsinler buyursunlar" diye

konuştu.