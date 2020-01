-Şahin: ''Çok param olmadı'' GAZİANTEP (A.A) - 24.12.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Tarihin, medeniyetin, bu toprakların bize bıraktığı bir şey var, her zaman birinci ligde oynamak. Bizim ikinci ligde oynamak gibi bir lüksümüz de yok'' dedi. Şahin, Gaziantep Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen, ''Bir Okul 1000 Gelecek'' ve ''Geleceğimize Bir Tuğla da Sen Koy'' kampanyalarının tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda, bilginin yönetilememesi, teknolojinin yakalanamaması halinde, bu dönemi yakalamanın ve yönetmenin mümkün olmadığını söyledi. Şahin, şöyle konuştu: ''Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Bu kabulün içine baktığımız zaman bizim ülke olarak yaptıklarımız, şehir olarak yaptıklarımız ve bundan sonra yapacaklarımız...Bugün gelecekle ilgili bir yol haritası çizmemiz lazım. Ben bu salona girip konunun detaylarını bilmeyen bir vatandaş olsam, dinlediğim zaman derim ki 'ya bu son 10 yılda milli eğitim adına milletvekilleri ne yaptı, bu bakanlar ne yaptı? Burada hiç kimse bir şey yapmadı da mı daha hala 4 bin derslik açığı var' diye kafamdan sorarım. Burada kim ne yaptı diye bakacak olursanız 3 rakam söyleyeceğim. 2003'te milli eğitime ayrılan pay Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Özel İdaresi'nin ayırdığı toplam para 7.5 trilyon, 2008'de 77 trilyon, 2009 107 trilyon, 2010'da 108 trilyon. Son beş ayda sayın bakanımın bakanlığından sonra Gaziantep'te eğitime gelen para yaklaşık 55 trilyon. 17 trilyonu sayın bakanım Gaziantep'e gelirken 'elim dolu olsun' diye getirdiği para. Toplam para değil.'' Geriye bırakılacak tek şeyin eserler olduğunu vurgulayan Şahin, ''Hiçbir zaman çok param olmadı. Her zaman sabit maaşla çalışan bir kardeşiniz oldum. Ama her zaman için o maaşımın içinde okutacağım öğrencim oldu, yardımlaşacağım akrabam oldu. Komşusu açken tok yatan bizden değildir anlayışıyla... Bu makamı Ankara'ya geldiği zaman otel tutarak maaşından ödeyen bir kardeşiniz oldum'' dedi. Şahin, bunun kendisi için milletvekilliğinden, bakanlıktan çok daha önemli olduğunu söyledi. İnsanın vicdanının çok önemli olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti: ''Ben öbür dünyaya gittiğim zaman, biz hepimiz buna inanan insanlarız. 'Bu makamı nasıl kullandın, dünyadaki sınavı nasıl verdin' dediği zaman hepimiz kendi içimize, kendi vicdanımıza soracağız. O vicdanın sesi o kadar önemli bir terazi ki o teraziden eğer zaten geçebiliyorsak bu dünyadaki sınavımızı hakkıyla verebilmişizdir. Eğitimde de ilk 6'da olabilme iradesi ve beyanını bu salondan çıkarmak ve bunun gereğini yapmak gerekiyor. Hepimiz gereğini yapmalıyız, ne gerekiyorsa. Şu ceketimizi satmamız gerekiyorsa satacağız. Gereğini yapmalıyız ki bugün bunu başarabilelim. Hem bu dünya için hem öbür dünya için bunu başarmamız gerekiyor. Yarınlar adına ülkemin geleceği adına bunu başardığım zaman 21. yüzyıl hepimizin olacak.''