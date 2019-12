-ŞAHİN: ÇOK ÇİRKİN BİR TAVIR TBMM (A.A) -24.04.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ABD Başkanı Barack Obama'nın 24 Nisan açıklamasında 1915 olaylarıyla ilgili iddialarıyla ilgili ''soykırım'' ifadesini kullanmamasını değerlendirirken, ''Her yıl 24 Nisanlarda bunun bazı ülke parlamentolarınca gündeme getiriliyor olmasını da artık çok çirkin bir tavır olarak değerlendirmeye başlıyorum'' dedi. Şahin, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''ABD Başkanı Obama, Ermeni tehciri ile ilgili 'büyük felaket' ifadesini kullandı, 'soykırım' demedi geçen yıllarda olduğu gibi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna Şahin, ''Geçtiğimiz yüzyılın başlarında savaş şartlarında meydana gelmiş olan olayların hala bir takım parlamentolarda temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp gündeme getirilmesinden gerçekten bir insan olarak rahatsızlık duyuyorum'' yanıtını verdi. Mehmet Ali Şahin, şöyle devam etti: ''Bunun sadece bir siyasi tavır olduğu düşüncesindeyim. Bir ulusun çıkarlarının korunması veya onların mağduriyetine destek anlamında yorumlamıyorum bunu. Bu, sadece siyasi tavırdır. Belki Türkiye'ye aba altından sopa göstermek, gözdağı vermek düşüncesiyle yapılıyor olabilir ki gerçekten düşüncem bu istikamettedir. Her yıl 24 Nisanlarda bunun bazı ülke parlamentolarınca gündeme getiriliyor olmasını da artık çok çirkin bir tavır olarak değerlendirmeye başlıyorum. Tarihi tarihçilere bırakalım. Siyasetçiler tarih yazamaz, tarih değerlendiremez. Geçmişte meydana gelmiş olan olayları, nitekim İsviçre'de bir komisyon kurulmasına karar verilmişti her iki ülkenin yetkililerince... Komisyon kurulsun, arşivlere girilsin, ne olmuş, ne bitmiş bunlar açık şekilde ortaya konulsun ve bu tarihi gerçekler bir bilimsel rapor olarak ortaya çıktığında bir değerlendirme yapalım. Körlerin fili muayenesi gibi herkes tuttuğu yeri tarif ediyor. Böyle yolla sağlıklı bir sonucu varmak mümkün değildir. Değerlendirmem bu.'' Bu tür konuşmaları, kararları, ifadeleri ciddiye almadığını belirten Şahin, ''Ben insanlığın da pek ciddiye aldığı kanaatinde değilim'' dedi. -ÖĞRENCİ MECLİSİNİN YILDA BİRKAÇ DEFA TOPLANMASI...- Şahin, başka bir soruyu yanıtlarken, Meclisi yönetirken hissettiklerini, gençlerle birlikte olduğunda da hissettiğini söyledi. Gençlerin kendilerini gerçekten çok iyi yetiştirdiklerinin görüldüğünü ifade eden Şahin, ''Takip ettim. Aday olan arkadaşlarımızın konuşmalarını izledim. Bu gençlerin bilgi birikimi ve çok rahat tavırlarıyla gelecekle ilgili bize güven verdiklerini hissettim'' diye konuştu. Öğrenci Meclisinin 23 Nisan'da toplanmasının bir ''çocuk meclisi'' algısına yol açabileceği uyarısında bulunan Şahin, Öğrenci Meclisinin yılda birkaç defa toplanmasıyla ilgili düzenlemeler yapılabileceğini ifade etti. Şahin, Öğrenci Meclisindeki öğrencilerin yarısından çoğunun kız öğrenci olmasına dikkati çekerek, ''Sanıyorum, bu Meclisin dörtte biri bayanlardan oluşuyor. Bizim de yüzde 9 falandı. Belki 24. Dönemde bu oran biraz yükselebilir. Bir noktada hanım temsili oranının daha yüksek olması arzu edilirdi. Birden bire bazı noktalara gelinemiyor. Belki öğrenci meclisinde gelecek yıl daha fazla bayan üyemiz olabilir. Onlar da çok hanımefendiydiler gerçekten.''