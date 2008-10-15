Şahin: Ceber işkenceden öldü

Şahin özür diledi

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Engin Ceber'in, cezaevinde ''kötü muamele ve işkence'' sonucunda öldüğü iddiasıyla ilgili ''Müfettişlerin ilk tespitine göre, orada bir takım olumsuz davranışların, kötü muamelenin olduğuna dair tespitler var. Değerlendirmeler yapıldıktan sonra rapor cumhuriyet savcılığına intikal edecek'' dedi.TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Şahin, Engin Ceber'in cezaevinde kötü muamele sonucu öldüğüne dair iddialara cevap verdi. ''Müfettişlerin ilk tespitlerine göre, orada bir takım olumsuz davranışların, kötü muamelelerin olduğuna dair tespitler var'' diyen Şahin, şunları söyledi:''Görüntü kameraları inceleniyor. Koğuşlarda kalan hükümlü ve tutukluların ifadelerine başvuruluyor. Diğer infaz koruma memurlarının bilgileri alınıyor. Bütün bu değerlendirmeler yapıldıktan sonra rapor cumhuriyet savcılığına intikal edecek. Cumhuriyet Savcılığı gereken işlemleri yapacak. Ortada bir ölüm olayı vardır. Bu ölüm olayının kötü muameleden ve işkenceden olduğu iddia edilmektedir. TCK'nın 94. maddesine göre işkence sonucu bir vatandaş hayatını kaybederse, bu suçu işleyenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırlar. Müfettişler gerekli incelemeleri tamamlayacaklar.Konu, yargıya intikal edecek. Yargının da en isabetli kararı vereceğini düşünüyorum. Bunun, herkes için, tüm kamu görevlileri için, özellikle bu tür sorumluluklar üstlenenler için ibret olmasını, herkesin kendisine çeki düzen verecek bir olay olmasını temenni ediyorum. Keşke böyle bir olayı yaşamasaydık.''Türkiye'nin düşünce özgürlüğü alanında büyük yol katettiğini belirten Şahin, işkencenin sona ermesi için yasaları değiştirmenin yetmediğini, zihniyetin de değişmesi gerektiğini kaydetti. Şahin, şöyle devam etti:"Ben hiç işkence olmuyor diyemem. Münferit olarak bu devam edebilir. Yasal düzenlemeyi uygulamaya dönüştürmek için zaman lazım. Nitekim genç bir kardeşimizin öldüğünü duydum. çok üzüldüm. Haberi alır almaz da araştırmaya başladım. Beni etkileyen bir siyasi partinin seçim sloganı vardı. Keşke karakollar camdan olsa. Tabi ki bu mümkün değil ama karakollarda tıpkı duvarlar cammış gibi davranılmalı. Bunun için çaba sarf ettik, büyük oranda başarı da sağladık. Keşke ceza infaz kurumları da karakollar gibi camdan duvarlarla inşa edilebilse. Biliyorsunuz daha önce konuyla ilgili bakanlık ve hükümet adına özür diledim. Adalet Bakanı olarak kurumumuzda yapılan bir hatadan dolayı özür dilemeyi erdem sayarım."